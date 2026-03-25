Trump’ın ateşkes planı gündemde! İsrail basını tarih verdi...

İsrail basınında yer alan haberlere göre, ABD Başkanı Donald Trump’ın 28 Mart Cumartesi günü ateşkes ilan edebileceği yönünde değerlendirmeler yapılıyor. Bu ihtimale karşı İsrail’de üst düzey yetkililerin, olası bir ateşkes öncesinde savaşta elde edilen kazanımların maksimize edilmesi için hazırlık yaptığı ve Başbakan Binyamin Netanyahu’nun evinde kritik bir toplantı gerçekleştirildiği belirtildi.

İsrail televizyonunun haberinde, İsrail'de Trump'ın cumartesi günü ateşkes ilan edebileceği yönünde bir varsayımın olduğu belirtildi.

ATEŞKESİN 28 MART'TA GERÇEKLEŞEBİLECEĞİ AKTARILDI

Haberde, İsrail'in, İran ile nihai ve kesin bir anlaşmaya varılamaması durumunda dahi ABD Başkanı Trump'ın 28 Mart Cumartesi günü ateşkes ilan edeceği yönünde tahminlerin bulunduğu aktarıldı.

NETANYAHU'NUN EVİNDE TOPLANTI YAPILDI

Bu senaryoya hazırlık amacıyla siyaset ve güvenlik çevrelerindeki üst düzey yetkililerin "savaşta elde edilen kazanımların sonuna kadar değerlendirilmesi" konusunda mutabık kaldığı kaydedilen haberde, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun evinde yapılan toplantıda, ABD "el frenini çekmeden önce" İsrail'in gerçekleştirmesi gereken hedeflerin öncelik sırasının belirlendiği iddia edildi.

Haberde, "böyle bir fren gelirse" İsrail'in hedeflerine ulaşmak için harekete geçeceği, ateşkes olmaz da saldırılar sürerse söz konusu hedeflerin sırasıyla zaman içinde gerçekleştirileceği ve yeni hedeflerin belirleneceği ileri sürüldü.

Habere göre, İsrailli kaynaklar İran ile ABD arasında ayrıntılı bir anlaşma sağlanma ihtimalini düşük görürken, buna karşın muhtemel bir "çerçeve anlaşmaya" hazırlıklı olmak gerektiği düşüncesi taşıyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Adalet Bakını Akın Gürlek'ten Özgür Özel'e suç duyurusu
Adalet Bakını Akın Gürlek'ten Özgür Özel'e suç duyurusu
Bakan Fidan, İranlı mevkidaşı Arakçi ile görüştü
Bakan Fidan, İranlı mevkidaşı Arakçi ile görüştü
Bakan Çiftçi, Türkiye-İran sınırında: Tüm tedbirler alınmış durumda
Bakan Çiftçi, Türkiye-İran sınırında: Tüm tedbirler alınmış durumda
Ege Denizi'nde 5,1 büyükülüğünde deprem meydana geldi
Ege Denizi'nde 5,1 büyükülüğünde deprem meydana geldi
Fenerbahçe'ye ağır fatura! UEFA verdiği cezayı açıkladı
Fenerbahçe'ye ağır fatura! UEFA verdiği cezayı açıkladı
Beyaz Saray’dan İran’a sert mesaj: Trump blöf yapmıyor!
Beyaz Saray’dan İran’a sert mesaj: Trump blöf yapmıyor!
Yüksekova-Hakkari kara yolunda heyelan
Yüksekova-Hakkari kara yolunda heyelan
AXA Sigorta Kupa Voley'de şampiyon VakıfBank
AXA Sigorta Kupa Voley'de şampiyon VakıfBank
İran, ABD'ye ait savaş uçağını böyle vurdu
İran, ABD'ye ait savaş uçağını böyle vurdu
Netanyahu Trump'ı yine taca attı: İran için 48 saat verdi!
Netanyahu Trump'ı yine taca attı: İran için 48 saat verdi!
Pakistan’dan Körfez’e gıda ihracatı hamlesi
Pakistan’dan Körfez’e gıda ihracatı hamlesi
Trabzon'da fındık fabrikası deposunda yangın
Trabzon'da fındık fabrikası deposunda yangın