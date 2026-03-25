Fenerbahçe'ye ağır fatura! UEFA verdiği cezayı açıkladı

UEFA, Nottingham Forest deplasmanında yaşanan olaylar nedeniyle Fenerbahçe'ye 50 bin 500 avro para ve bir sonraki Avrupa deplasman maçı için seyirci yasağı cezası verdi.

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında evinde Nottingham Forest'a 3-0'lık skorla mağlup olan Fenerbahçe, rövanşta rakibini deplasmanda 2-1 mağlup etse de turnuvaya veda etmişti.