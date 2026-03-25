Lübnan’da can kaybı artıyor! Rakam açıklandı...

İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırılarında can kaybı 1094’e yükselirken, yaralı sayısının 3 bin 119’a ulaştığı açıklandı. Lübnan Sağlık Bakanlığı, hayatını kaybedenler arasında çok sayıda çocuk, kadın ve sağlık çalışanının bulunduğunu bildirirken, saldırıların ardından ülkede 1 milyondan fazla kişinin yerinden edildiği ifade edildi.

İran, ABD-İsrail savaşı devam ederken İsrail'in savaşı fırsat bilerek kara operasyonu başlattığı Lübnan'da ölü sayısı korkunç boyutlara ulaştı.

ÖLÜ SAYISI 1094'E YÜKSELDİ

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in 2 Mart'tan beri ülkeye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 1094'e, yaralı sayısının ise 3 bin 119'a çıktığı bildirildi.

Hayatını kaybedenlerin 121'inin çocuk, 81'inin kadın olduğu belirtildi.

Açıklamada, İsrail saldırılarında 42 sağlık çalışanının hayatını kaybettiği, 119 sağlık çalışanının yaralandığı ifade edildi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, dün, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 1072 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

İSRAİL'İN LÜBNAN'A KATLİAM SALDIRILARI

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan hükümeti Lübnan'da yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.