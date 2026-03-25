Beyaz Saray’dan İran’a sert mesaj: Trump blöf yapmıyor!

Beyaz Saray, İran’ın yenilgiyi kabul etmemesi halinde ABD Başkanı Donald Trump’ın daha sert adımlar atabileceğini açıkladı.

İran, ABD-İsrail savaşı hız kesmeden devam ederken Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, İran savaşına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

'İRAN YENİLDİKLERİNİ FARK EDEMEZSE ŞİMDİYE KADAR HİÇ OLMADIĞI KADAR SERT VURULACAK'

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile ilgili blöf yapmadığını söyleyen Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt, "İran rejimi bir çıkış yolu arıyor. Ezildiklerinin farkındalar. İran konuşmak istiyor. Başkan İranlıları dinlemeye niyetli." dedi.

Trump'ın her zaman barışı tercih ettiğini dile getiren Leavitt, "Eğer İran askeri olarak yenildiklerini ve yenilmeye devam edeceklerini fark edemezse, Başkan Trump, İran'ın şimdiye dek hiç olmadığı kadar sert vurulmalarını sağlayacak. ABD Başkanı Donald Trump blöf yapmıyor. Cehennemi yaşatmaya hazır. İran yeniden yanlış hesap yapmamalı" şeklinde konuştu.

'İRAN 15 MADDELİK TEKLİFİ REDDETMEDİ'

İran ile karşılıklı görüşmelerin sürdüğünü de belirten Sözcü Leavitt, "İran (15 maddelik teklifi) reddetmedi. Görüşmeler sürüyor. Biz 15 maddelik planı hiçbir zaman teyit etmemiştik." ifadelerini kullandı.

