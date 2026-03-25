Yüksekova-Hakkari kara yolunda heyelan

Yüksekova ilçesinin Hakkari ve Van'a ulaşımının sağlandığı kara yolu, meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşıma kapatıldı.

İlçede etkili olan sağanak nedeniyle kara yolunun eski çöplük mevkisinde heyelan oluştu.

Bölgedeki sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine yönlendirilen Karayolları 117. Şube Şefliği ekipleri, kapanan yolda çalışma başlattı.

İş makineleriyle yoldaki toprak yığını ve kaya parçalarını temizlemeye başlayan ekipler, bekleyen araçların geçişini sağladı.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, bugün saat 16.30 sıralarında Hakkari-Yüksekova kara yolundaki çöplük mevkisinde toprak kayması meydana geldiği belirtildi.

Karayolları ekiplerinin olayın ardından hızla bölgeye intikal ederek çalışmalara başladığı ifade edilen açıklamada, şunlara yer verildi:

"Ancak mevsim şartları nedeniyle zeminin yumuşaması ve gevşeyen malzemenin yola akmaya devam etmesi, karayolunu kullanan vatandaşlarımız açısından yüksek risk oluşturmaktadır. Emniyet ve jandarma ekiplerimizce gerekli güvenlik tedbirleri alınmış olup, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla söz konusu yol çift yönlü olarak geçici süreyle ulaşıma kapatılmıştır. Gelişmelere ilişkin kamuoyu bilgilendirilmeye devam edilecektir."

