Bakan Çiftçi, Türkiye-İran sınırında: Tüm tedbirler alınmış durumda

Türkiye-İran sınırının sıfır noktasında bulunan Gürbulak Gümrük Kapısı'nda konuşan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, ABD-İsrail ile İran arasındaki savaş nedeniyle Türkiye-İran sınırında tüm tedbirlerin alındığını ve herhangi bir sıkıntının olmadığını söyledi.

Abone ol

ABD ile İsrail, devam eden müzakerelerin ortasında beklenmedik bir hamlede bulunarak İran'a saldırı başlattı.

28 Şubat'ta başlayan saldırılar bölgeyi yeni bir savaşa sürüklerken Türkiye, her zaman olduğu gibi yapıcı role soyundu.

BARIŞ DİPLOMASİSİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde devam eden süreçte bölgede barış ve huzurun sağlanması için diplomatik çalışmalar yürütülüyor.

Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan mevkidaşları ile görüşmeler gerçekleştiriliyor.

OLASI TEHDİTLERE HAZIRLIK YAPILDI

Barışın sağlanması için çalışmalar sürerken olası tehditlere karşı gerekli önlemler de alınıyor.

Türkiye-İran sınırı bu tedbirlerin alındığı en önemli nokta olarak öne çıkıyor.

İÇİŞLERİ BAKANI'NDAN SINIR KAPISINA ZİYARET

Çeşitli programları dolayısıyla Ağrı'da bulunan Çiftçi, kentteki İl Göç İdaresine bağlı Geri Gönderme Merkezi'ni ziyaret ettikten sonra Vali Önder Bozkurt ve beraberindekilerle Doğubayazıt ilçesine geçti. Türkiye-İran sınırında bulunan Sarısu Sınır Ticaret Merkezi'nde incelemelerde bulunan Çiftçi, ardından Gürbulak Gümrük Kapısı'nı ziyaret etti.Kentteki temaslar kapsamında Göç İdaresi'ne bağlı Geri Gönderme Merkezi'nde de incelemelerde bulunduklarını belirten Çiftçi, önemli mesajlar verdi.

"TÜM PLANLAMALAR, TEDBİRLER ALINMIŞ DURUMDA"

Sınır kapısının sıfır noktasında olduklarını belirten İçişleri Bakanı, "Burada Doğubayazıt Kaymakamımızdan brifing aldık ve alınan tedbirleri de yerinde incelemiş olduk. Ben şunu rahatlıkla ifade edebilirim, burada tüm planlamalar, tedbirler alınmış durumda.

Herhangi bir sıkıntı yok. Temennimiz inşallah bu savaş kısa süre içerisinde sonuçlanır, biter. Yeniden barış ve huzur ortamına dönülmüş olur." dedi.

"SAVAŞIN NE ZAMAN BİTECEĞİ BELLİ DEĞİL"

Kendilerini en kötü senaryoya hazırladıklarını ifade eden Çiftçi, "28 Şubat tarihinden itibaren sınırın öbür tarafında, İran tarafında İran ile ABD-İsrail arasında süregelen bir savaş var.

Savaşın ne kadar daha süreceği, ne zaman sona ereceği konusunda da herhangi bir belirlilik yok.

Dolayısıyla savaşın muhtemel sonuçlarıyla ilgili kendi tarafımızda alınan tedbirleri gözden geçirdik." ifadelerini kullandı.