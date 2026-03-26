BIST 12.964
DOLAR 44,36
EURO 51,44
ALTIN 6.439,72
HABER /  DÜNYA

Putin, Rusya'da külçe altın ihracatını yasakladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkeden 100 gramdan daha ağır külçe altın ihracatını yasakladı. Karar, ülkenin artan altın rezervleri ve değerli metal piyasasındaki işlem hacmindeki hızlı yükselişin ardından geldi.

Abone ol

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkeden 100 gramdan daha ağır külçe altın ihraç edilmesini yasakladı.

Putin'in onayladığı kararname, ülkenin yasal bilgi sisteminde yayımland

Buna göre, şirketlerin veya şahısların ülkeden 100 gramdan daha ağır külçe altın ihraç etmesi yasaklandı.

Rusya'nın altın rezervleri Kasım 2025'te ilk kez 300 milyar doları aşarken, ülkenin uluslararası rezervlerinde altının payı da yüzde 40’ın üzerine çıktı.

Moskova Borsası’ndaki (MOEX) değerli metal piyasasında toplam işlem hacminin 2025’te bir önceki yıla göre üç kattan fazla artarak 3 trilyon rubleyi (yaklaşık 38 milyar dolar) geçtiği bildirilmişti.

