Akın Gürlek mal varlığı tartışmasında Özgür Özel'e neden yanıt vermediğini açıkladı

Şamil Tayyar, Adalet Bakanı Akın Gürlek ile görüşmesinin ayrıntılarını canlı yayında aktardı. Tayyar “Bir süredir Özgür Özel yüksek perdeden açıklamalar yapıyor neden cevap vermiyorsunuz dediğimde, 'Sayın Cumhurbaşkanımızın bana talimatı var. Ben bu talimat gereği susuyorum. Bana 'polemiğe girme, Özgür Özel'i de ciddiye alma' dedi” ifadelerini kullandı.

AK Parti'li Şamil Tayyar, TGRT Haber’de bugün gerçekleşen Adalet Bakanı Akın Gürlek ile görüşmesine dair açıklamalarda bulundu. 

Şamil Tayyar'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Akın Gürlek'in hepinize selamı var. Bizim programımızı izlediğini, önemli görev yaptığımızı söyledi. Yoğun bir ziyaretçi trafiği var, türbe ziyareti gibi. Bir süredir Özgür Özel yüksek perdeden açıklamalar yapıyor neden cevap vermiyorsunuz dediğimde, 'Sayın Cumhurbaşkanımızın bana talimatı var. Ben bu talimat gereği susuyorum. Bana 'polemiğe girme, Özgür Özel'i de ciddiye alma' dedi. Ben hakimlikten geliyorum, Özel ile mücadeleye girmek benim için kolay' dedi. 

"Mahkeme tapu istediğinde ortaya çıkar"

Akın Gürlek, Özel'e 1 milyon liralık tazminat davası açmış. Dedi ki 'benim 4 tapum var. Bu tapu sorgulamaya girenlerin ifadelerinde de 4 tapu var ifadesi geçiyor. Mahkeme tapu istediğinde ortaya çıkar' dedi. 4 tapunun güncel değeri toplam 40 milyon lirayı geçmez' dedi. 

MESA Aktaş ortaklığında üretilen konutlarıyla ilgili, Bakan Bey'in 9 milyon liralık ödeme yaptığını, bakan yardımcılığının son döneminde 13 milyon liraya sattığını söyledi.

"Muhittin Böcek ve Manisa'daki hikaye ile ilgili Özel'in paniklediğini söyledi"

Ben, Özel'in dokunulmazlığının kaldırılması için Meclis Başkanlığı'na başvurulmasını doğru olacağını düşünüyorum. Muhittin Böcek ve Manisa'daki hikaye ile ilgili Özel'in paniklediğini söyledi. Tapu tartışmasını, İBB yargılamalarını gölgelemek için yaptığını söyledi. Gürlek, 'Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı olmasa, Özel ile çok sağlam bir siyasi mücadele veririm, suskunluğumuzun sebebi budur' dedi.”

