Hindistan’da akaryakıt istasyonunda kuyruklar 500 metreyi aştı

Hindistan’ın Ahmedabad kentinde araç sürücülerinin depolarını doldurmak için uzun kuyruklar oluşturduğu görüldü. Orta Doğu'daki çatışmaların yarattığı küresel enerji krizi, Asya ülkelerinde akaryakıt fiyatlarının yükselmesine neden oldu.

Hindistan basınındaki haberlere göre, "petrol arzının duracağı ve ülkede akaryakıt sıkıntısı oluşacağı" yönünde hızla yayılan iddialar, endişeye yol açtı.

Gucerat, Telangana ve Madya Pradeş eyaletleri başta olmak üzere ülke genelinde Hindistanlılar, araçlarına yakıt alabilmek için istasyonlar önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Petrol firmaları yetkilileri, satışların normale oranla 2 ila 3 kat arttığını ve bazı istasyonların önündeki kuyrukların 500 metreyi aştığını belirtti.

Ödeme sistemlerindeki geçici bir değişikliğin ve buna bağlı yaşanan kısa süreli sevkiyat gecikmelerinin halk tarafından "stokların tükendiği" şeklinde yorumlandığını kaydeden yetkililer, sistemin normale dönmesiyle istasyonlardaki yoğunluğun kısa sürede azalmasının beklendiğini aktardı.

Yetkililer, Orta Doğu'da tırmanan gerilim nedeniyle Hürmüz Boğazı üzerinden yapılan sevkiyatlarda yaşanabilecek olası aksamalara dair endişelerin de paniği körüklediğini ifade etti.

Endişeye gerek olmadığına işaret eden yetkililer, "asılsız iddialara" itibar edilmemesi gerektiğinin altını çizdi.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, dün, ABD-İsrail'in saldırıları ve İran'ın misillemelerinin dünya ekonomisini sarstığını ve bölgede şimdiye kadarki kayıpların atlatılmasının "uzun süreceğini" ifade etmişti.

Modi, son 11 yılda stratejik petrol rezervlerinin geliştirildiğini, Hindistan'ın yeterli ham petrol stoku olduğunu ve ülkenin bu durumdan mümkün olduğunca az etkilenmesi için çalıştıklarını belirtmişti.

Tayland'da akaryakıt fiyatları hızla yükseliyor

ABD ve İsrail'in 28 İran'a yönelik başlattığı operasyonlar ve İran'ın misillemeleri, küresel petrol arzında belirsizliğe yol açtı. Dünya petrol sevkiyatının kritik geçiş güzergahlarından biri olan Hürmüz Boğazı'nda trafiğin aksaması ve çatışmalarda İran ile Körfez Bölgesi'ndeki enerji tesislerinin hedef alınması, küresel petrol fiyatlarındaki dalgalanmayı tetikledi. Tayland'da petrol fiyatlarının bir gecede %20'nin üzerinde yükselmesi üzerine başkent Bangkok'ta akaryakıt istasyonlarında kuyruk oluştu.

Asya ülkeleri derinleşen enerji krizinden etkileniyor

Filipinler, Vietnam, Tayland, Tayvan, Güney Kore ve Sri Lanka dahil olmak üzere Asya'nın birçok yerinde yakıt tedarikinde aksamalar yaşanırken, Filipinler enerji konusunda olağanüstü hal ilan etti. Tayvan’ın başkenti Taipei’de vatandaşlar elektrikli araç ve toplu taşıma araçlarının kullanımına yönelirken, benzin istasyonlarında zaman zaman kuyruklar oluştu.

