Keçiören Belediyesi uyuşturucu testi pozitif çıkan 50 personeli işten çıkardı

CHP'den istifa eden Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, Keçiören Belediyesi çalışanları arasında uyuşturucu testi pozitif çıkan 50 belediye personelini işten çıkarıldığını duyurdu.

Keçiören Belediyesi’nin personele uyuşturucu testi yapma kararı sonrası uygulamada ilk sonuçlar geldi.

UYUŞTURUCU TESTİ POZİTİF ÇIKAN 50 PERSONEL İŞTEN ÇIKARILDI

Gazete Pano’nun haberine göre testi pozitif çıkan 50 personelin belediyeyle ilişiği kesildi. Haberde, testi pozitif çıkanların “CHP referansıyla işe girdikleri için çıkarıldıklarını” öne sürdüğü belirtildi. Test vermek istemeyerek görevinden istifa eden çok sayıda kişinin olduğu da iddia edildi.

MESUT ÖZARSLAN’DAN AÇIKLAMA

Konuya ilişkin Gazete Pano’ya açıklama yapan Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, “Uyuşturucu kullananla tabii ki işimiz olmaz, belediyede çalıştırmamız mümkün değil. Tedavisini olup, sağlığına kavuşup gelenin de başımızın üstünde yeri var.” dedi.