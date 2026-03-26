BIST 12.924
DOLAR 44,37
EURO 51,43
ALTIN 6.315,44
HABER /  SPOR

Victor Osimhen’den şok gelişme! Bir operasyon daha

Galatasaray’ın Liverpool ile oynadığı maçta sakatlanan Victor Osimhen’in kolunda kırık tespit edildi ve ameliyat edildi. Operasyon sırasında dizine de müdahale edildi. Ciddi bir sorun bulunmasa da iyileşme sürecinin uzayabileceği, yıldız oyuncunun en erken 1 ay sonra sahalara dönebileceği belirtildi.

Abone ol

Galatasaray'ın Liverpool ile oynadığı Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu maçında sakatlanan Victor Osimhen'den gelen haberler sarı-kırmızılı camiada endişe yarattı. Nijeryalı yıldızın kolundaki kırık sonrası ameliyat edildiği açıklanırken, operasyon sırasında dizine de müdahale yapıldığı ortaya çıktı.

LIVERPOOL MAÇINDA SAKATLANDI

Karşılaşmada Konate'nin darbesiyle kolundan sakatlanan Osimhen, ilk yarı bitmeden oyundan çıkmıştı. Yapılan kontrollerde ulna kemiğinin kırıldığı tespit edilen yıldız futbolcu, maç sonrası ülkesine giderek ödemin dağılmasını bekledi ve ardından İstanbul'da ameliyat edildi.

DİZİNE DE ARTROSKOPİ YAPILDI

Posta'nın haberine göre, ameliyat sırasında Osimhen'in son dönemde yaşadığı ağrılar nedeniyle dizine de artroskopi uygulandı. Yaklaşık 10 dakika süren incelemede herhangi bir ciddi soruna rastlanmadı.

SAHALARA DÖNÜŞ İÇİN 1 AY

Dizde önemli bir problem tespit edilmese de ekleme müdahale edilmesi nedeniyle toparlanma sürecinin uzayacağı belirtildi. Nijeryalı golcünün en iyi ihtimalle 1 ay sonra sahalara dönebileceği ifade edildi.

