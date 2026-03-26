BIST 12.964
DOLAR 44,37
EURO 51,42
ALTIN 6.312,68
DÜNYA

Volkswagen İsrail için silah üretecek

Alman otomotiv üreticisi Volkswagen'ın (VW), üretim durdurma riski bulunan Osnabrück fabrikasını kurtarmak amacıyla İsrailli savunma sanayi şirketi Rafael ile stratejik ortaklık görüşmeleri yürüttüğü ileri sürüldü.

Abone ol

Financial Times'ın konuya yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre, işbirliği kapsamında "Demir Kubbe" hava savunma sistemine ait fırlatma rampaları ve nakliye araçları gibi bileşenlerin bu tesiste üretilmesi planlanıyor.

Alman hükümetinin desteklediği proje

Alman hükümetinin desteklediği projeyle 2 bin 300 istihdamın korunması hedefleniyor.

AA muhabirinin konuya ilişkin sorularını yönelttiği Volkswagen yetkililerinden ise henüz resmi bir açıklama gelmedi.

