Türkiye için tehlike mi? İsrail'den Filistin sonrası Ege'de kirli pazarlık
Orta Doğu’yu kan gölüne çeviren İsrail yönetiminin, rotayı Ege adalarına kırdığı iddiaları bölgede tansiyonu zirveye taşıdı.
Savunma Bakanı Yisrael Gantz’ın partisi tarafından geliştirildiği öne sürülen plana göre; Yahudi Ulusal Fonu (JNF) aracılığıyla Yunan adaları "sığınak" ve "stratejik üs" olarak kullanılmak üzere devralınacak.
HEDEF KIBRIS’I KUŞATMAK
KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğrul, bu hamlenin sadece Ege ile sınırlı olmadığını, nihai hedefin Kıbrıs Adası olduğunu vurguladı. Ertuğrul, gazetemize yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Bu 1900’lerin başındaki Filistin işgal projesinin bir benzeridir. İsrail, Ege’den Kıbrıs’a uzanan bir 'Demir Kubbe' hattı çizerek Türkiye’yi bölgeden kovmak istiyor. Ne KKTC ne de ana vatan Türkiye bu oldubittiye kayıtsız kalmaz. Bu bir intihar girişimidir."
"ARZIMEVUT VE MEGALİ İDEA EL ELE"
Emekli Deniz Albayı Prof. Dr. Celalettin Yavuz ise adaların "askerden arındırılmış" statüsüne dikkat çekerek, bu girişimin uluslararası hukuku hiçe saydığını belirtti. Yavuz, "Yunanistan, Türkiye korkusuyla NATO ve AB’den umudu kesip İsrail’e sığınıyor. Arzımevut ve Megali İdea hedefleri birleşmiş durumda. Ancak Türkiye’nin bölgede 3 amfibi tugayı ve bir kolordusu hazır bekliyor. Ege’de en küçük bir hareketliliğe tahammülümüz yok" dedi.