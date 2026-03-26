WSJ, Trump'ın savaşla ilgili niyetini açık açık yazdı! ABD Başkanı yakınındaki yetkililere söylemiş

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
WSJ, Trump'ın savaşla ilgili niyetini açık açık yazdı! ABD Başkanı yakınındaki yetkililere söylemiş

ABD Başkanı Donald Trump'ın, yakınındaki yetkililere ABD-İsrail ile İran arasındaki savaşı daha önce belirtilen 4 ila 6 haftalık plana uyarak hızla bitirmek istediğini söylediği iddia edildi.

Wall Street Journal'ın (WSJ) haberine göre, ismi paylaşılmayan konuyla ilgili bilgi sahibi kaynaklar, Trump'ın yakınındaki yetkililere İran'a saldırıların son aşamalarında olduğunu söylediğini aktardı. Kaynaklar, Trump'ın, İran'a saldırılar nedeniyle ülke içindeki yaklaşan ara seçimler, düzensiz göçmenler gibi konulardan dikkatinin dağıldığını düşündüğünü belirtti.

ABD Başkanı'nın İsrail ile İran'a yönelik saldırılar ve İran'ın misillemelerle gelişen süreçte daha önce belirtilen 4 ila 6 haftalık plana uyulması talimatı verdiğini ifade eden kaynaklar, Trump'ın savaşı "hızla, gelecek haftalarda bitirmeyi" istediğini yakınındaki yetkililere söylediğini ileri sürdü.

Öte yandan, kaynaklar, Trump'ın, ABD'nin İran'ın petrolünün bir kısmına erişim sağlamasını varılacak herhangi bir anlaşmanın parçası yapma fikrini danışmanlarına sunduğunu ancak bu konuda henüz bir plan olmadığını iddia etti.

Kaynaklar, Trump'ın saldırılar konusundaki kararlarını tahmin etmenin zor olduğunu belirtti.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, eski İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

Özgür Özel'in satın aldığı evle ilgili olay iddia 3 cm2 demişti Fuat Uğur canlı yayında paylaştı
Özgür Özel'in satın aldığı evle ilgili olay iddia 3 cm2 demişti Fuat Uğur canlı yayında paylaştı
İstanbul'da 'siyah şapkalı hacker' çetesine darbe
CENTCOM: İran'da 10 binden fazla askeri hedefi vurduk
CENTCOM: İran'da 10 binden fazla askeri hedefi vurduk
CENTCOM: İran'da 10 binden fazla askeri hedefi vurduk
Bakan Çiftçi İran sınırından duyurdu: Tüm tedbirler alındı
Aziz Yıldırım kararını verdi! Fenerbahçe için aday olacak mı?
BDDK'den Siemens Finansman AŞ'ye faaliyet izni verildi
Donald Trump'tan Netanyahu'ya veto! İran teklifini reddetti
Ege'yi karıştıran karanlık plan: Yunanistan adaları İsrail'e satacak
Volkswagen İsrail için silah üretecek
Victor Osimhen’de şok gelişme! Bir operasyon daha
Karadeniz'de Türk tankerine drone isabet etti! Gemi su almaya başladı, acil yardım istedi