Çanakkale'de feci kaza! Su menfezine devrildi yaralılar var

Çanakkale'de minibüs ile SUV tipi aracın çarpıştığı kazada, 8 kişi yaralandı.
Ayvacık ilçesinden Çanakkale yönüne giden Birol G. idaresindeki 17 AJB 758 plakalı minibüs, Belma G. yönetimindeki 17 AP 821 plakalı SUV tipi araçla çarpıştı.
Kazada, kontrolden çıkan minibüs yol kenarındaki su menfezine devrildi.Minibüste yolcu olarak bulunan aralarında öğrencilerin de olduğu 8 kişi yaralandı.
Yaralılar, olay yerindeki kontrollerinin ardından ambulansla kaldırıldıkları Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi ile Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı.