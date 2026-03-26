Çanakkale'de feci kaza! Su menfezine devrildi yaralılar var

Çanakkale'de minibüs ile SUV tipi aracın çarpıştığı kazada, 8 kişi yaralandı.

Ayvacık ilçesinden Çanakkale yönüne giden Birol G. idaresindeki 17 AJB 758 plakalı minibüs, Belma G. yönetimindeki 17 AP 821 plakalı SUV tipi araçla çarpıştı.

Kazada, kontrolden çıkan minibüs yol kenarındaki su menfezine devrildi.Minibüste yolcu olarak bulunan aralarında öğrencilerin de olduğu 8 kişi yaralandı.

Yaralılar, olay yerindeki kontrollerinin ardından ambulansla kaldırıldıkları Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi ile Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Çocuklarda böbrek reflüsü tedavi edilmezse organ yetmezliğine götürüyor
Turkcell Superonline'dan 10 gigabite varan hızlarla evlere "UltraFiber"
AYM’den 9 siyasi partinin hesaplarına onay
WSJ, Trump'ın savaşla ilgili niyetini açık açık yazdı! ABD Başkanı yakınındaki yetkililere söylemiş
Özgür Özel'in satın aldığı evle ilgili olay iddia 3 cm2 demişti Fuat Uğur canlı yayında paylaştı
İstanbul'da 'siyah şapkalı hacker' çetesine darbe
CENTCOM: İran'da 10 binden fazla askeri hedefi vurduk
Bakan Çiftçi İran sınırından duyurdu: Tüm tedbirler alındı
Aziz Yıldırım kararını verdi! Fenerbahçe için aday olacak mı?
BDDK'den Siemens Finansman AŞ'ye faaliyet izni verildi
Donald Trump'tan Netanyahu'ya veto! İran teklifini reddetti
