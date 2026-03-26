AYM’den 9 siyasi partinin hesaplarına onay

AYM’den 9 siyasi partinin hesaplarına onay

Anayasa Mahkemesi, aralarında Yeniden Refah, DEVA ve Vatan Partisi’nin de bulunduğu 9 siyasi partinin farklı dönemlere ait mali denetimlerini tamamladı. Resmî Gazete’de yayımlanan kararlara göre, incelenen partilerin kesin hesaplarının doğru, denk ve Siyasi Partiler Kanunu’na uygun olduğu tescillendi.

Anayasa Mahkemesinin (AYM) 9 siyasi partinin mali denetimlerine ilişkin kararları, Resmî Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Yeniden Refah Partisi, Çoğulcu Demokrasi Partisi, Vatan Partisi, Vatanseverler Partisi, Al Sancak Partisi ve Bağımsızlık Partisinin 2021, Demokrasi ve Atılım Partisinin (DEVA) 2021 ve 2022, Emekçi Hareket Partisi ve Liberal Demokrat Partinin 2022 yılına ait mali denetimleri gerçekleştirildi.

Yüksek Mahkeme, söz konusu partilerin anılan dönemlere ait kesin hesaplarının eldeki bilgi ve belgelere göre doğru, denk ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'na uygun olduğuna karar verdi.

