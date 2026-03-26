Çocuklarda böbrek reflüsü tedavi edilmezse organ yetmezliğine götürüyor

Çocukluk çağında sık görülen böbrek reflüsü, çoğu zaman basit bir idrar yolu enfeksiyonu gibi başlasa da ciddi sonuçlara yol açabiliyor. Medipol Sağlık Grubu’ndan Çocuk Ürolojisi Uzmanı Prof. Dr. Mesrur Selçuk Sılay, tedavi edilmediğinde böbrek yetmezliğine kadar ilerleyebilen bu hastalığa karşı aileleri uyardı. Her 100 çocuktan birinde görülen böbrek reflüsü, erken fark edilmediğin

Reflü denilince çoğumuzun zihninde genellikle mide ve yemek borusu kaynaklı sindirim sorunları canlansa da, aslında her 100 çocuktan birinin hayatını sessizce tehdit eden çok daha kritik bir tablo olan böbrek reflüsü var. Sık tekrarlayan ateşli idrar yolu enfeksiyonlarının en sinsi habercisi olan bu hastalık, basit bir enfeksiyon denilerek geçiştirildiğinde böbrek dokusunda kalıcı hasarlar bırakıyor. Medipol Acıbadem Bölge Hastanesi’nden Prof. Dr. Mesrur Selçuk Sılay, teşhiste geç kalındığında sürecin, geri dönüşü olmayan bir yola; yani böbrek yetmezliği kadar ilerleyebildiğini söyledi.

EN SIK BELİRTİ ATEŞLİ İDRAR YOLU ENFEKSİYONU

Böbrek reflüsünün (vezikoüreteral reflü) çocuklarda sık görülen bir durum olduğunu belirten Prof. Dr. Sılay, “Hastalık genellikle ateşli idrar yolu enfeksiyonuyla ortaya çıkıyor. Daha büyük çocuklarda idrar yaparken yanma, karın ve alt karın ağrısı gibi şikayetler de görülebiliyor. Bebeklerde ise belirtiler daha farklı seyrediyor. Bebeklik döneminde huzursuzluk, emmeme, ateş, idrarın renginde ve kokusunda değişiklik gibi bulgularla karşımıza çıkabilir” dedi.

TEDAVİ EDİLMEZSE CİDDİ SONUÇLARA YOL AÇABİLİR

Böbrek reflüsünün önemine dikkat çeken Prof. Sılay, “Hastalık tedavi edilmemesi durumunda ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Böbrek reflüsü, ülkemizde ve dünyada son dönem böbrek yetmezliğinin en önemli nedenlerinden biridir. Tekrarlayan enfeksiyonların artmasına, hipertansiyona ve böbrek fonksiyonlarının kaybına neden olabilir” şeklinde konuştu.

HASTAYA GÖRE TEDAVİ PLANI

Tedavi sürecinin her çocuk için farklı planlandığını belirten Prof. Dr. Sılay, çocuk nefrolojisi ile birlikte multidisipliner bir yaklaşım benimsediklerini ifade etti. Hastalığın derecesi, çocuğun yaşı, cinsiyeti, böbrekte hasar olup olmadığı ve işeme fonksiyonları gibi birçok faktörün tedavi kararında etkili olduğunu belirten Prof. Dr. Sılay, “Bazı hastalarda ilaç tedavisi ve düzenli takip yeterli olurken, bazı hastalarda girişimsel yöntemlere ihtiyaç duyulabilir” dedi.

15 DAKİKALIK İŞLEM

Endoskopik enjeksiyon yönteminin seçilmiş hastalarda etkili bir tedavi seçeneği olduğunu belirten Prof. Dr. Sılay, “İdrar yolundan kameralı sistemle girilerek yapılan bu işlem yaklaşık 15 dakika sürer ve böbreğe olan kaçağı düzeltebilir” dedi. İleri vakalarda ise cerrahi müdahalenin gündeme geldiğini belirtti.

ROBOTİK CERRAHİ İLE KESİ YAPMADAN TEDAVİ MÜMKÜN

Günümüzde robotik cerrahinin böbrek reflüsü tedavisinde önemli avantajlar sunduğunu vurgulayan Prof. Dr. Sılay, bu yöntemle yüksek başarı oranlarına ulaşıldığını söyledi. “Robotik cerrahi ile milimetrik girişlerle yapılan operasyonlarda başarı oranı yüzde 95’in üzerindedir. Hastanede kalış süresi kısalır, ağrı daha az olur ve estetik açıdan daha iyi sonuçlar elde edilir” diye konuştu.

ERKEN TEŞHİSLE BAŞARI ORANI ÇOK YÜKSEK

Erken teşhisin tedavi başarısında belirleyici olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Sılay, “Zamanında tanı konulduğunda böbrek reflüsü büyük oranda tedavi edilebilir. Bu nedenle özellikle tekrarlayan ateşli idrar yolu enfeksiyonu geçiren çocukların mutlaka değerlendirilmesi gerekir” diyerek sözlerini tamamladı.