Ukrayna'nın ateşkesi kabul etmesinin ardından Trump'tan ilk açıklama

Ukrayna'nın Rusya ile 30 günlük ateşkesi kabul etmesinin ardından ABD Başkanı Donald Trump'tan ilk açıklama geldi.

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ABD ile Ukrayna heyetleri arasında Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde yapılan görüşmelerin ardından sonuç çıktı. İki heyetten yapılan ortak açıklamaya göre, Ukrayna, ABD'nin "30 günlük geçici ve acil ateşkes" önerisini kabul etmeye hazır olduğunu belirtti.

Anlaşmanın ardından ABD Başkanı Donald Trump'tan ilk açıklama geldi. Trump, "Zelenskiy'i geri Beyaz Saray'a davet edeceğim. Umarım Rusya ateşkesi kabul eder." dedi.