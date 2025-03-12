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İsrail Savunma Bakanı, Suriye'de işgal ettikleri bölgelerde kalıcı olacaklarını açıkladı

İsrail Savunma Bakanı, Suriye'de işgal ettikleri bölgelerde kalıcı olacaklarını açıkladı

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, İsrail işgali altındaki Suriye toprağı Hermon Dağı'nda (Cebel eş-Şeyh) işgalin kalıcı olacağı mesajını yineleyerek, ordunun bunun için hazırlık yaptığını söyledi.

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Cebel eş-Şeyh'i ziyaret eden ve burada İsrail devlet televizyonu KAN'a konuşan Katz, İsrail'in işgal ettiği Suriye topraklarını işaret ederek "Süresiz olarak burada kalıyoruz." dedi.

Katz, Suriye'de son günlerde yaşanan olaylara dikkati çekerek, İsrail'in güvenliğine ilişkin tehditler tespit ettiklerini savundu. Katz, "Suriye'de (İsrail'in güvenliği için) daha fazla tehdit tespit ediyoruz." iddiasında bulundu.

İsrail ordusunun, hazırlıklarını işgali sürdürmek üzerine yaptığını belirten Katz, Suriye topraklarının derinliklerinde iki İsrail ordusu karakolunun olduğunu itiraf etti.

Katz, Suriye'nin güneyinde hiçbir silahlı unsur bulunmaması için İsrail hava kuvvetlerinin bölgede yaklaşık 40 hedefe saldırı düzenlediğini öne sürdü.

Suriye'deki Dürzileri İsrail'in yanına çekme çabasını da sürdüren Katz, "Dürzilere karşı herhangi bir tehdidi ortadan kaldırmak için harekete geçeceğiz." diye konuştu.

Katz, daha önce Gazze'deki İsrailli esirlerin bulunduğu bölgelere saldırı düzenlediği ortaya çıkan İsrail'in esirlerin bulunduğu bölgelere "asla" saldırmayacağını da iddia ederek, İsrailli esirlerin "kutsal" olduğunu ileri sürdü.

Suriye'deki yüz Dürzi, İsrail'i ziyaret edecek

Öte yandan, Suriye'den yaklaşık yüz Dürzi cemaati mensubunun hafta sonu İsrail'i ziyaret edeceği bildirildi.

İsrail'e gelecek Dürzilerin dini bir gezi gerçekleştireceği ve mezar ziyaretlerinde bulunacağı aktarıldı.

Katz'ın daha önce duyurduğu Suriyeli Dürzilere işgal altındaki Golan Tepeleri'nde çalışmaları için girişlerine izin verilmesinin de ileriki günlerde uygulamaya geçirileceği belirtildi.

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