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Barcelona çeyrek finalde! Yamal tarihe geçti

Barcelona çeyrek finalde! Yamal tarihe geçti

Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda Barcelona, 1-0 kazandığı ilk maçın rövanşında Benfica'yı 3-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Raphinha ve Yamal'in golleriyle galibiyete ulaşan İspanyol ekibinde, Yamal bir maçta hem gol atıp hem asist yapan en genç oyuncu olarak tarihe geçti

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Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı turnuvası olan Şampiyonlar Ligi’nde Son 16 Turu heyecanı rövanş maçlarıyla sürüyor. Bu kapsamda İspanya ekibi Barcelona, 1-0 kazandığı ilk maçın rövanşında sahasında Portekiz ekibi Benfica’yı ağırladı.

Barcelona rakibini 3-1 yenerek çeyrek finale yükselen ilk takım oldu. İspanyol ekibinin gollerini 11. ve 41. dakikalarda Raphinha ve 27.dakikada Yamal kaydetti. Benfica'nın tek golünü 13. dakikada Otomendi attı.

KEREM VE ORKUN İLK 11’DE BAŞLADI

Milli futbolcular Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu mücadeleye ilk 11'de başladı.

YAMAL TARİHE GEÇTİ

Lamine Yamal, Şampiyonlar Ligi tarihinde bir maçta hem gol atan hem asist yapan en genç futbolcu oldu.

Barcelona, çeyrek finalde Borussia Dortmund - Lille eşleşmesinin galibiyle oynayacak.

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