BIST 10.438
DOLAR 36,60
EURO 39,93
ALTIN 3.430,70
HABER /  SPOR

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'a PSG şoku

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'a PSG şoku

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükselen ilk 4 takım Barcelona, Inter, Bayern Münih ve Paris Saint-Germain (PSG) oldu.

Abone ol

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının son 16 turu rövanş ayağı, dört maçla başladı.

Liverpool, ilk maçta deplasmanda 1-0 yendiği Fransa ekibi PSG'yi ağırladı.

Anfield Stadı'nda oynanan karşılaşmada Ousmane Dembele, 12. dakikada attığı golle PSG'nin ilk yarıyı 1-0 önde tamamlamasını sağladı.

İngiliz ekibinde Dominik Szoboszlai, 53. dakikada topu filelerle buluşturdu ancak pozisyonun başlangıcında Luis Diaz'ın ofsaytta olduğu tespit edilince gol geçersiz sayıldı. Kalan sürede gol sesi çıkmayınca maç uzatmalara gitti.

Uzatma devrelerinde de eşitlik bozulmayınca seri penaltı atışlarına geçildi.

Penaltılarda rakibine 4-1 üstünlük kuran PSG, son 8 takım arasına kaldı.

Son 16 turunda iki Almanya temsilcisini karşı karşıya getiren maçta Bayern Münih, 3-0 kazandığı ilk karşılaşmanın rövanşında BayArena'da Bayer Leverkusen'e konuk oldu.

İlk yarısı golsüz biten maçta konuk ekip, 52. dakikada Harry Kane ve 71. dakikada Alphonso Davies'in attığı gollerle müsabakayı 2-0 kazandı ve tur atlayan taraf oldu.

İtalya temsilcisi Inter, 2-0 kazandığı ilk maçın rövanşında Hollanda'nın Feyenoord takımını Giuseppe Meazza Stadı'nda ağırladı.

Marcus Thuram'ın 8. dakikadaki golüyle öne geçen Inter'e, Hollanda ekibi 42. dakikada Jakub Moder'in penaltı golüyle karşılık verdi. Inter, 51. dakikada milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun penaltıdan attığı golle yeniden üstünlüğü sağladı ve çeyrek finale yükseldi.

Inter, çeyrek finalde Bayern Münih ile karşı karşıya gelecek.

Son 16 turundaki bir diğer mücadelede ise İspanya temsilcisi Barcelona, deplasmanda 1-0 kazandığı maçın rövanşında Portekiz'in Benfica takımını 3-1 mağlup ederek son 8'e adını yazdırdı.

ÖNCEKİ HABERLER
İsrail Savunma Bakanı, Suriye'de işgal ettikleri bölgelerde kalıcı olacaklarını açıkladı
İsrail Savunma Bakanı, Suriye'de işgal ettikleri bölgelerde kalıcı olacaklarını açıkladı
Acun Ilıcalı’dan canlı yayında Galatasaray’a olay sözler
Acun Ilıcalı’dan canlı yayında Galatasaray’a olay sözler
Yılmaz Özdil'den Halk TV'ye gönderme: Sözde muhalif tipler...
Yılmaz Özdil'den Halk TV'ye gönderme: Sözde muhalif tipler...
Barcelona çeyrek finalde! Yamal tarihe geçti
Barcelona çeyrek finalde! Yamal tarihe geçti
Irak sınırındaki deprem Hakkari'de panik yarattı
Irak sınırındaki deprem Hakkari'de panik yarattı
Portekiz'de güvenoyu alamayan hükümet düştü
Portekiz'de güvenoyu alamayan hükümet düştü
Ukrayna'nın ateşkesi kabul etmesinin ardından Trump'tan ilk açıklama
Ukrayna'nın ateşkesi kabul etmesinin ardından Trump'tan ilk açıklama
Bahçeşehir Koleji'nden muhteşem geri dönüş! EuroCup'ta yarı finaldeyiz
Bahçeşehir Koleji'nden muhteşem geri dönüş! EuroCup'ta yarı finaldeyiz
ABD'de bir uçak kazası daha! Yaralılar var...
ABD'de bir uçak kazası daha! Yaralılar var...
Orta Çağ dönemine ait mumya satmaya çalışanlar yakalandı
Orta Çağ dönemine ait mumya satmaya çalışanlar yakalandı
Google, algoritmasında yaptığı değişiklikle haber sitelerinin tepkisine neden oldu
Google, algoritmasında yaptığı değişiklikle haber sitelerinin tepkisine neden oldu
ABD'nin "acil ve geçici 30 günlük ateşkes" önerisini kabul etti
ABD'nin "acil ve geçici 30 günlük ateşkes" önerisini kabul etti