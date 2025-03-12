BIST 10.438
DOLAR 36,61
EURO 39,90
ALTIN 3.429,17
HABER /  DÜNYA

Eski diplomata silahlı saldırı! Hayatını kaybetti

Eski diplomata silahlı saldırı! Hayatını kaybetti

Suriyeli eski diplomat Nureddin İbrahim el-Lebad, ülkenin güneyindeki Dera iline bağlı Sanamayn ilçesinde kimliği belirsiz kişilerin düzenlediği silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Abone ol

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, 2013'te devrik Baas rejiminden ayrılarak muhaliflerin safına katılan Lebad, memleketi Sanamayn'da suikasta uğradı.

Lebad, kimliği belirsiz kişilerce yapılan silahlı saldırıda yaşamını yitirdi.

Baas rejimi döneminde Dışişleri Bakanlığında "Müzakereci Bakan" olan Lebad, Suriye'nin Sana, Bağdat, Ankara, Paris ve Trablus Büyükelçiliği ile Bingazi Konsolosluğu'nda görev yapmıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
Kütahya'da yolcu otobüsü tıra çarptı: 14 yaralı
Kütahya'da yolcu otobüsü tıra çarptı: 14 yaralı
MHP'den CHP kararı MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir duyurdu
MHP'den CHP kararı MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir duyurdu
Ekrem İmamoğlu'ndan 'Mansur Yavaş' yanıtı: Adaylık kimsenin tapulu mülkü değil
Ekrem İmamoğlu'ndan 'Mansur Yavaş' yanıtı: Adaylık kimsenin tapulu mülkü değil
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'a büyük şok
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'a büyük şok
İsrail Savunma Bakanı, Suriye'de işgal ettikleri bölgelerde kalıcı olacaklarını açıkladı
İsrail Savunma Bakanı, Suriye'de işgal ettikleri bölgelerde kalıcı olacaklarını açıkladı
Acun Ilıcalı’dan canlı yayında Galatasaray’a olay sözler
Acun Ilıcalı’dan canlı yayında Galatasaray’a olay sözler
Yılmaz Özdil'den Halk TV'ye gönderme: Sözde muhalif tipler...
Yılmaz Özdil'den Halk TV'ye gönderme: Sözde muhalif tipler...
Barcelona çeyrek finalde! Yamal tarihe geçti
Barcelona çeyrek finalde! Yamal tarihe geçti
Irak sınırındaki deprem Hakkari'de panik yarattı
Irak sınırındaki deprem Hakkari'de panik yarattı
Portekiz'de güvenoyu alamayan hükümet düştü
Portekiz'de güvenoyu alamayan hükümet düştü
Ukrayna'nın ateşkesi kabul etmesinin ardından Trump'tan ilk açıklama
Ukrayna'nın ateşkesi kabul etmesinin ardından Trump'tan ilk açıklama
Bahçeşehir Koleji'nden muhteşem geri dönüş! EuroCup'ta yarı finaldeyiz
Bahçeşehir Koleji'nden muhteşem geri dönüş! EuroCup'ta yarı finaldeyiz