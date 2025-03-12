Aydın'da 4 çocuk annesi Meltem'in şüpheli ölümü! Cesedinin yanında...

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde, 33 yaşındaki 4 çocuk annesi Meltem Menteşeli eşine ait otomobilin yanında silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Menteşeli'nin cesedinin yanında 13 boş kovana rastlandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Hisar Mahallesi'nde silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, 45 AKK 504 plakalı otomobilin yanında bir kadını silahla vurulmuş halde buldu.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Ekiplerin araştırmasında ölen kişinin evli ve 4 çocuk annesi Meltem Menteşeli (33) olduğu tespit edildi.

Olay yerinde yapılan incelemede 13 boş kovan bulunduğu öğrenildi.

Aracın da Menteşeli'nin eşine ait olduğunu belirleyen ekiplerin olayla ilgili soruşturması sürüyor.