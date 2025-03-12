TMSF, Bellona Mobilya'daki paylarını satışa çıkardı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Hazine mülkiyetinde bulunan yüzde 100 oranındaki Bellona Mobilya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Bellona Mobilya) paylarını satışa çıkardı.

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TMSF'nin, Bellona Mobilya paylarının satışına ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Buna göre, muhammen bedeli 7 milyar lira olarak belirlenen Bellona Mobilya'nın ihalesinde, kapalı teklif isteme ve açık artırma usulleri birlikte uygulanacak.

İhaleye katılabilmek için 350 milyon lira teminat ücreti yatırılması ve 5 Mayıs saat 16.30'a kadar tekliflerin verilmesi gerekiyor.

İhale, 6 Mayıs saat 10.00'da TMSF'nin İstanbul Esentepe'deki binasında gerçekleştirilecek.