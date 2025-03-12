DEM Parti heyetinin ikinci siyasi parti turu! Bugün 3 parti ile görüşecek

DEM Parti heyetinin ikinci siyasi parti turu devam ediyor. Heyet Cumhuriyet Halk Partisi, EMEP ve DEVA Partisi'ni ziyaretinin ardından bugün, Saadet Partisi, Gelecek Partisi ve Türkiye İşçi Partisi ile görüşecek.

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DEM Parti heyeti, İmralı'dan PKK'ya yapılan 'kendinizi feshedin' çağrısının ardından, siyasi parti turuna başladı. DEM Parti EŞ Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları Oruç ve Tuncer Bakırhan, hafta başında CHP, EMEP ve DEVA Partisi'ni ziyaret etti.

DEM Parti heyetinin siyasi parti turu, bugün Saadet Partisi, Gelecek Partisi ve Türkiye İşçi Partisi ile devam edecek.

DEM heyeti 17 Mart Pazartesi günü ise Meclis'te, MHP ve AK Parti ile görüşecek.

ÖZGÜR ÖZEL: SÜRECİM SEMİNİ TBMM OLMALI

DEM heyetiyle görüşmenin ardından kameraların karşısına geçen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un sürece dair insiyatif alması gerektiğini söyledi.

Özel, "Bu sorunun çözülmesi için gayret sarf edeceğiz. Zemin TBMM'dir.Bir demokratikleşme paketinin üzerinde çalışıyoruz. 3 önerimiz var. Demokrasi demorkasi demorkasi. Bunun dışında bir önerimiz yoktur." dedi.

İMRALI ÇAĞRISI YPG'Yİ KAPSIYOR MU?

Bakırhan'a ise, İmralı'nın çağrısı YPG'yi kapsıyor mu sorusu yöneltildi.

Bakırhan soruyu, "SDG kendisiyle ilgili karar alır. Kendisini bağımsız bir siyasi oluşum olarak değerlendiriyor. Bağımsız olarak gören siyasi gruba bir şey dememiz doğru değil." diye yanıtladı.

Hükümetin terörsüz Türkiye olarak tanımladığı sürece ilişkin MEclis Başkanı Kurtulmuş'tan da açıklama geldi.

Kurtulmuş, "Türkiye Büyük Millet Meclisi, Türkiye'nin bütün sorunlarının çözüm yeridir. Dolayısıyla mesele TBMM'deki siyasi partilerin ortak tavrıyla çözümlenecektir. Gerektiğinde gerektiği zaman biz de devreye girerek bu konuyla ilgili meselenin şeffaf, açık, samimi bir şekilde yürütülmesini sağlayacağız. Sonuçta Meclis de üzerine düşen sorumluluğu yerine getirecek." diye konuştu.