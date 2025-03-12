BIST 10.438
DOLAR 36,61
EURO 39,90
ALTIN 3.429,17
HABER /  GÜNCEL

Çok sıkıştı dedi Türkiye'yi uyardı! 'Daha büyük deprem bekliyoruz'

Çok sıkıştı dedi Türkiye'yi uyardı! 'Daha büyük deprem bekliyoruz'

Prof. Naci Görür, Irak'ın Elbil kentinde gerçekleşen ve Hakkari'de de hissedilen 4,8 büyüklüğündeki depremi değerlendirdi. Görür, "6 Şubat Depremlerinde bu zon Doğu Anadolu ile Arap Levhası arasında çok sıkıştı. Daha da deprem beklediğimiz bir zon" dedi.

Abone ol

Irak'ın Erbil kentine bağlı Mergasur ilçesinde 4,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Deprem, Hakkari, Bitlis ile Şırnak'ın Uludere ve Cizre ilçelerinde de hissedildi.

NACİ GÖRÜR'DEN AÇIKLAMA

Prof. Dr. Naci Görür, depremin ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Paylaşımda Görür, şu ifadelere yer verdi:

"Dilekli-Yüksekova/Hakkari’de 5:00 büyüklükte deprem oldu. Bu deprem Bitlis-Zagros Bindirme Zonu içerisinde. Beklediğimiz bir deprem. 6 Şubat Depremlerinde bu zon Doğu Anadolu ile Arap Levhası arasında çok sıkıştı. Daha da deprem beklediğimiz bir zon. Geçmiş olsun, sevgiyle"

ÖNCEKİ HABERLER
Fenerbahçe, Avrupa'da tur arıyor! Takımda tek eksik var
Fenerbahçe, Avrupa'da tur arıyor! Takımda tek eksik var
25 ilde siber suçlara karşı operasyon: 76 şüpheli yakalandı
25 ilde siber suçlara karşı operasyon: 76 şüpheli yakalandı
DEM Parti heyetinin ikinci siyasi parti turu! Bugün 3 parti ile görüşecek
DEM Parti heyetinin ikinci siyasi parti turu! Bugün 3 parti ile görüşecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" mesajı
TMSF, Bellona Mobilya'daki paylarını satışa çıkardı
TMSF, Bellona Mobilya'daki paylarını satışa çıkardı
Abdulkadir Uraloğlu: 14 saat süren seyahati 3 saat 30 dakikaya indireceğiz
Abdulkadir Uraloğlu: 14 saat süren seyahati 3 saat 30 dakikaya indireceğiz
Fenerbahçe'de transfer gelişmesi! Acun Ilıcalı canlı yayında duyurdu: Kiralık gidebilir
Fenerbahçe'de transfer gelişmesi! Acun Ilıcalı canlı yayında duyurdu: Kiralık gidebilir
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
Aydın'da 4 çocuk annesi Meltem'in şüpheli ölümü! Cesedinin yanında...
Aydın'da 4 çocuk annesi Meltem'in şüpheli ölümü! Cesedinin yanında...
Trump, Elon Musk'a desteğini göstermek için bir Tesla satın aldı
Trump, Elon Musk'a desteğini göstermek için bir Tesla satın aldı
Tümden değişmesi gerekiyor' diyerek açıkladı! Asgari ücret çıkışı
Tümden değişmesi gerekiyor' diyerek açıkladı! Asgari ücret çıkışı
Eski diplomata silahlı saldırı! Hayatını kaybetti
Eski diplomata silahlı saldırı! Hayatını kaybetti