Çok sıkıştı dedi Türkiye'yi uyardı! 'Daha büyük deprem bekliyoruz'

Prof. Naci Görür, Irak'ın Elbil kentinde gerçekleşen ve Hakkari'de de hissedilen 4,8 büyüklüğündeki depremi değerlendirdi. Görür, "6 Şubat Depremlerinde bu zon Doğu Anadolu ile Arap Levhası arasında çok sıkıştı. Daha da deprem beklediğimiz bir zon" dedi.

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Irak'ın Erbil kentine bağlı Mergasur ilçesinde 4,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Deprem, Hakkari, Bitlis ile Şırnak'ın Uludere ve Cizre ilçelerinde de hissedildi.

NACİ GÖRÜR'DEN AÇIKLAMA

Prof. Dr. Naci Görür, depremin ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Paylaşımda Görür, şu ifadelere yer verdi:

"Dilekli-Yüksekova/Hakkari’de 5:00 büyüklükte deprem oldu. Bu deprem Bitlis-Zagros Bindirme Zonu içerisinde. Beklediğimiz bir deprem. 6 Şubat Depremlerinde bu zon Doğu Anadolu ile Arap Levhası arasında çok sıkıştı. Daha da deprem beklediğimiz bir zon. Geçmiş olsun, sevgiyle"