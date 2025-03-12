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Cari açık ocak ayında 3 milyar 795 milyon dolar oldu

Cari açık ocak ayında 3 milyar 795 milyon dolar oldu

Türkiye'nin cari işlemler hesabı ocakta 3 milyar 795 milyon dolar açık verirken, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında ise 2 milyar 403 milyon dolarlık fazla oluştu.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre, Ocak 2024'te cari işlemler hesabı 3 milyar 795 milyon dolar açık verdi.

Bu dönemde altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında ise 2 milyar 403 milyon dolarlık fazla oluştu. Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı, ocakta 5 milyar 558 milyon dolar oldu.

Yıllıklandırılmış verilere göre, ocak ayında cari açık yaklaşık 11,5 milyar dolar olurken, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret dengesi de 57,6 milyar dolar açık verdi.

Aynı dönemde hizmetler dengesi ile ikincil gelir dengesi sırasıyla 61,9 milyar dolar ve 101 milyon dolar fazla verirken, birincil gelir dengesinde ise 16 milyar dolarlık açık oluştu.

Birincil gelir dengesi kalemi, önceki yılın aynı ayına göre 294 milyon dolar artışla 1 milyar 191 milyon dolarlık net çıkış kaydetti. Bu gelişmede, net portföy yatırımı giderlerinin 381 milyon dolar artarak 675 milyon dolara yükselmesi etkili oldu. İkincil gelir dengesi kaleminde ocak ayında 128 milyon dolarlık net çıkış kaydedildi.

Hizmetler dengesi kaynaklı net girişler ocakta 3 milyar 82 milyon dolar olurken, bu kalem altında taşımacılık hizmetleri ve seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler sırasıyla 1 milyar 439 milyon dolar ve 2 milyar 381 milyon dolar olarak gerçekleşti.

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