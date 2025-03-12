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UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finalistler belli oluyor

UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finalistler belli oluyor

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki iki numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu rövanş maçları yarın oynanacak.

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Organizasyonda yoluna devam eden tek Türk temsilcisi Fenerbahçe, 3-1 kaybettiği ilk maçın rövanşında yarın İskoçya ekibi Rangers'a konuk olacak.

Rakiplerini eleyen takımlar, adlarını çeyrek finale yazdıracak.

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçlarının programı (TSİ) şöyle:

20.45 Lazio (İtalya)-Viktoria Plzen (Çekya) (2-1)

20.45 Olympiakos (Yunanistan)-Bodo/Glimt (Norveç) (0-3)

20.45 Eintracht Frankfurt (Almanya)-Ajax (Hollanda) (2-1)

20.45 Athletic Bilbao (İspanya)-Roma (İtalya) (1-2)

23.00 Tottenham (İngiltere)-AZ Alkmaar (Hollanda) (0-1)

23.00 Manchester United (İngiltere)-Real Sociedad (İspanya) (1-1)

23.00 Olimpik Lyon (Fransa)-FCSB (Romanya) (3-1)

23.00 Rangers (İskoçya)-Fenerbahçe (3-1)

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