Bahçeli'den 12 Mart paylaşımı: Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İstiklal Marşı'nın kabulünün 104. yıl dönümü dolayısıyla yaptığı paylaşımda, "Cenab-ı Allah Türk milletine bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın, karanlık günler yaşatmasın, bağımsızlığımızı tehlikeye sokmasın." dedi.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İstiklal Marşı’nın kabulünün 104. yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından bir mesaj yayımladı. Bahçeli, İstiklal Marşı’nın bağımsızlığımızın manifestosu, milli varlığımızın manzum seslenişi olduğunu belirterek, vatan şairi Mehmet Akif Ersoy’un bu eşsiz eseriyle Türk milletinin şuur ve inancını simgelediğini vurguladı.

'İSTİKLAL MARŞI, TÜRK MİLLETİNİN KUDRETİNİN SEMBOLÜDÜR'

Bahçeli, mesajında İstiklal Marşı’nın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) ilk kez 1 Mart 1921’de Maarif Vekili Hamdullah Suphi Bey tarafından okunduğunu ve 12 Mart 1921’de büyük tezahüratlarla kabul edildiğini hatırlattı. MHP lideri, bu marşın yalnızca bir şiir değil, aynı zamanda Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin sembolü olduğunu ifade etti.

“İstiklal Marşı, yazıldığı dönemin ölüm kalım mücadelesinin olduğu kadar, Türk milletinin ebedi unsurlarının da bir destanı olarak milli vicdanlarda yerini almıştır.” ifadelerini kullanan Bahçeli, merhum şair Mehmet Akif Ersoy’un kaleme aldığı bu marşın, Türk milletinin ruhuna, benliğine ve gönlüne hitap ettiğini söyledi.

'TÜRK MİLLETİ, ÇANAKKALE'DE VE MİLLİ MÜCADELE’DE DİZ ÇÖKMEMİŞTİR'

Bahçeli, Mehmet Akif Ersoy’un, Türk milletinin iman dolu varlığının işgalcilerin silahlarından çok daha üstün olduğunu ifade ettiğini belirtti. MHP lideri, bu imanın ve milli şahlanışın Çanakkale Savaşı’nda çeliğe ve tekniğe karşı boyun eğmediğini, Milli Mücadele’de ise her türlü saldırıya rağmen diz çökmediğini vurguladı.

“İstiklal Marşı, milli istiklal ve istikbale duyulan derin sevgi ve bağlılığın sonucunda hayat bulmuş, Türk milletinin azim ve kararlılığını dünyaya ilan etmiştir.” ifadelerini kullanan Bahçeli, bu marşın yalnızca bir savaş döneminin değil, Türk milletinin tarih boyunca sürdürdüğü bağımsızlık mücadelesinin de ifadesi olduğunu söyledi.

'MEHMET AKİF, TÜRK MİLLETİNİ YÜKSELTME ÜLKÜSÜNE BAĞLIYDI'

MHP lideri, mesajında, Mehmet Akif Ersoy’un mücadeleci ve vatansever kimliğini de ön plana çıkardı. Akif’in Türk milletini yükseltme, onu hak ettiği yerlerde görme hedefiyle hareket ettiğini belirten Bahçeli, onun vatan ve millet sevgisinin her türlü sömürgeci emeli ve emperyalist planı boşa çıkardığını dile getirdi.

“Mehmet Akif, zulme direnen, zalime teslim olmayan, işgalci emeller karşısında diz çökmeyen bir ahlak kahramanıydı.” diyen Bahçeli, Akif’in Türk milletinin tarih boyunca karşı karşıya kaldığı her türlü saldırıya karşı bir siper olduğunu ifade etti.

'TÜRK MİLLETİ, EMPERYALİZME KARŞI DİRENİŞİNİ SÜRDÜRMEKTEDİR'

Bahçeli, mesajında, bugün de emperyalizmin, Türk milletine karşı yürüttüğü sinsi oyunların devam ettiğini belirterek, Mehmet Akif’in ortaya koyduğu milli ruhun halen canlı olduğunu vurguladı.

“Bugün de çevremizde dolaşan tek dişi kalmış canavarlar, geçmişten bugüne insanlık değerlerini silah ve barut yığını içinde kaybetmişlerdir. Ancak çok şükür, ne yaptılarsa amaçlarına ulaşamamış, neyi öngördülerse başaramamışlardır.” ifadelerini kullanan MHP lideri, Türk milletinin emperyalist güçlere karşı direnişinin devam ettiğini belirtti.

'İSTİKLAL MARŞI, HERKESE ÖNEMLİ SORUMLULUKLAR YÜKLEMEKTEDİR'

Bahçeli, mesajının devamında İstiklal Marşı’nın yalnızca bir tarihsel hatıra değil, aynı zamanda her Türk vatandaşına önemli sorumluluklar yükleyen bir metin olduğunu ifade etti. MHP lideri, marşın satır aralarında Türk milletinin bağımsızlığına duyduğu aşkı, vatanına bağlılığını ve mücadele azmini barındırdığını belirtti.

“İstiklal Marşı, Türk milletinin müşterek iradesi ve beyanıdır. Bu gerçeği kavrayabilen herkes, tarihine, kültürüne ve değerlerine daha sıkı sarılacaktır.” ifadelerini kullanan Bahçeli, bu marşın her Türk vatandaşının yüreğinde yaşaması gerektiğini vurguladı.

'ALLAH TÜRK MİLLETİNE BİR DAHA İSTİKLAL MARŞI YAZDIRMASIN'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, mesajının sonunda İstiklal Marşı’nın kabulünün 104. yılı dolayısıyla duyduğu gururu ve Mehmet Akif Ersoy’a olan minnetini dile getirdi.

“İstiklal Marşımızın kabul edilişinin 104’üncü yıl dönümünde, merhum vatan şairimizi şükran, minnet, hürmet ve rahmetle anıyorum. Cenab-ı Allah, aziz ve muhterem Türk milletine bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın, bir daha karanlık günler yaşatmasın, bir daha bağımsızlığımızı risk ve tehlikelere maruz bırakmasın.”