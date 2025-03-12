BIST 10.506
DOLAR 36,62
EURO 40,01
ALTIN 3.436,82
HABER /  SAĞLIK

Reflü hastaları Ramazan’da nasıl beslenmeli?

Reflü hastaları Ramazan’da nasıl beslenmeli?

Reflü hastalarının Ramazan'da doğru ve dengeli beslenmesi merak konusu. Reflühastalarının Ramazan boyunca dikkat etmesi gerekenleri Medipol Sağlık Grubu’ndan İç Hastalıkları ve Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Yılmaz Bilgiç sıraladı.

Abone ol

Ramazan ayında uzun süren açlık süresi, reflü hastaları için ciddi rahatsızlıklara yol açabilir. Özellikle sahur ve iftarda yanlış beslenme, mide yanması, ekşime ve yemek borusunda tahrişe neden olabilir. Peki, reflü hastaları Ramazan boyunca nasıl beslenmeli? Medipol Acıbadem Bölge Hastanesi’nden İç Hastalıkları ve Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Yılmaz Bilgiç, reflü şikayetlerini azaltmak için dikkat edilmesi gereken noktaları sıraladı.

RAMAZAN’DA REFLÜ DİYETİ ŞART 

Reflü hastalarının Ramazan ayında da reflüye uygun diyet programlarına uyması gerektiğini belirten Prof. Dr. Bilgiç, mide koruyucu ilaçların düzenli olarak kullanılmasının önemine dikkat çekti. Özellikle sahurda ağır ve yağlı yemeklerden kaçınılması gerektiğini vurgulayanProf. Dr. Bilgiç, şu uyarılarda bulundu: “Ramazan ayında reflü hastaları kesinlikle reflüdiyetine sadık kalmalı. Yemek borusu enfeksiyonu olan hastalarımızın mide koruyucu ilaçlarını düzenli kullanmaları şart. Sahurda hafif beslenmeli, yağlı, acılı, salçalı ve soslu gıdalardan uzak durulmalıdır.”

İFTARDAN SONRA ARA ÖĞÜNLERE DİKKAT

İftardan sonra mideyi zorlayacak besinlerden kaçınılması gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Bilgiç, çerez, meyve ve tatlı tüketiminin sınırlandırılmasını önerdi. Uyku düzeninin de reflühastaları için önemli olduğunu belirten Prof. Dr. Bilgiç, “İftardan sonraki süreçte, özellikle tatlı, çerez ve meyve gibi ara öğünleri önermiyorum. Eğer uyuyacaklarsa, yemek yedikten sonra en az 4 saat beklemeleri gerekiyor. Ayrıca, reflü hastaları mide ilaçlarını aç karnına almalıdır. Sahurdan yarım saat önce ilaçlarını alırlarsa daha rahat ederler” dedi.

SAHURDAN SONRA EN AZ 2 SAAT BEKLENMELİ

Ramazan boyunca mideyi rahatlatacak bir beslenme düzeni oluşturmanın önemine dikkat çeken Prof. Dr. Bilgiç, “Sahur biraz erkene çekilip yemek yedikten sonra uyumak için en az 2 saat beklenmelidir. Reflü hastaları iftarda da hafif bir çorbayla başlamalı ve birden yüklenmemelidir. Yağlı, salçalı, soslu yemeklerden, fast food tarzı beslenmeden kaçınmalı, mutlaka salata tüketmelidir. Az miktarda ve uzun sürece yayılan bir iftar yapmaları kendileri için daha sağlıklı olacaktır” şeklinde konuştu.

ÖNCEKİ HABERLER
Bahçeli'den 12 Mart paylaşımı: Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın
Bahçeli'den 12 Mart paylaşımı: Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın
Cari açık ocak ayında 3 milyar 795 milyon dolar oldu
Cari açık ocak ayında 3 milyar 795 milyon dolar oldu
UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finalistler belli oluyor
UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finalistler belli oluyor
EPDK'dan 10 milyon liralık ceza! Kesintiler ve patlama...
EPDK'dan 10 milyon liralık ceza! Kesintiler ve patlama...
Eski sevgilisinin darbettiği Fatma'dan acı haber! Zanlı ifadesinde bakın ne dedi
Eski sevgilisinin darbettiği Fatma'dan acı haber! Zanlı ifadesinde bakın ne dedi
Çok sıkıştı dedi Türkiye'yi uyardı! 'Daha büyük deprem bekliyoruz'
Çok sıkıştı dedi Türkiye'yi uyardı! 'Daha büyük deprem bekliyoruz'
Fenerbahçe, Avrupa'da tur arıyor!
Fenerbahçe, Avrupa'da tur arıyor!
25 ilde siber suçlara karşı operasyon: 76 şüpheli yakalandı
25 ilde siber suçlara karşı operasyon: 76 şüpheli yakalandı
DEM Parti heyetinin ikinci siyasi parti turu! Bugün 3 parti ile görüşecek
DEM Parti heyetinin ikinci siyasi parti turu! Bugün 3 parti ile görüşecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" mesajı
TMSF, Bellona Mobilya'daki paylarını satışa çıkardı
TMSF, Bellona Mobilya'daki paylarını satışa çıkardı
Abdulkadir Uraloğlu: 14 saat süren seyahati 3 saat 30 dakikaya indireceğiz
Abdulkadir Uraloğlu: 14 saat süren seyahati 3 saat 30 dakikaya indireceğiz