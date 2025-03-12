ING Türkiye emeklilere sunduğu promosyon tutarını yükseltti

ING Türkiye, emeklilere maaş tutarına göre 25 bin liraya varan nakit promosyon kazanma fırsatı sunuyor.

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Bankadan yapılan açıklamaya göre, emekli maaşını ilk kez ING'ye taşıyan emekliler, maaş tutarına göre 25 bin liraya varan nakit promosyon kazanabiliyor. E

mekli maaşını ilk kez ING'ye taşıyan emekliler, maaş tutarına göre ek koşulsuz 15 bin liraya varan nakit promosyon elde edebiliyor.

Emekli maaşını ilk defa ING'ye taşıyanlar, vadesiz hesaplarına bağlı verecekleri otomatik fatura talimatlarında, birikimlerini Turuncu Hesap'ta günlük faiz kazanarak değerlendirmek üzere 75 bin lira ve üzerinde bakiye getirdiklerinde, 50 bin lira ihtiyaç kredisi kullandıklarında, ING kredi kartları ile en az 1000 liralık alışveriş yaptıklarında 2 bin 500 liraya varan ek nakit promosyonlardan faydalanarak, toplamda 25 bin liraya varan nakit promosyon fırsatından yararlanabiliyor.

ING Mobil'de yer alan yeni SGK Emekli İşlemleri menüsü sayesinde, emekliler maaş taşıma işlemlerini zahmetsizce gerçekleştirebiliyor ve promosyon süreçlerini hızla yönetebiliyor.

Emekliler, ING Mobil aracılığıyla e-Devlet Kapısı üzerinden veya ING şubelerine gelerek emekli maaşlarını ING'ye kolayca taşıyabiliyor. Yeni emekli olanlar da emekli maaş promosyonundan faydalanabiliyor. 15 bin liraya varan ek koşulsuz nakit promosyonundan 1-31 Mart tarihleri arasında emekli maaşını 3 yıl boyunca ING'den alma taahhüdü veren, mevcut ve yeni müşteriler yararlanabiliyor.

Emekli maaşını ING'den almaya başlayanlar 1 aylık toplam gelir tutarları 10 bin liraya kadar ise 6 bin 250 lira, 10 bin lira-15 bin lira arası ise 10 bin lira, 15 bin lira-20 bin lira arası ise 12 bin 500 lira, 20 bin lira ve üzeri ise 15 bin ek koşulsuz nakit promosyon almaya hak kazanıyor. Ek nakit promosyon kampanyasının koşulları ile ilgili detaylı bilgiye ING Türkiye web sitesinden ulaşılabiliyor.