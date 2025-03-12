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Bakanlıktan balık ölümleri görülen Ceyhan Nehri’nde inceleme

Bakanlıktan balık ölümleri görülen Ceyhan Nehri’nde inceleme

Adana Ceyhan Nehri’nde kirlilik ve balık ölümleri ihbarı üzerine harekete geçen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri 2 Mobil Su ve Atıksu Analiz Laboratuvarı ile birlikte nehrin doğduğu Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinden, denize döküldüğü İskenderun Körfezi’ne kadar devam eden yatakta geniş çaplı inceleme başlattı. Toplanan numunelerin analiz sonuçlarına göre kirliliğe neden olan tesislere idari yaptırım uygulanacak.

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri 5 Mart’ta Ceyhan Nehri’ndeki kirliliğin kaynağını tespit etmek için yetkili çevre laboratuvarından 6 ekip ve 2 Mobil Su ve Atıksu Analiz Laboratuvarı ile saha incelemesi başlattı. Denetimler Ceyhan Havzası’nın yanı sıra Seyhan Havzası’nı da kapsayacak şekilde genişletildi.

SICAK NOKTALARIN BELİRLENMESİ İÇİN 21 NUMUNE ALINDI
Organize sanayi bölgesindeki tesisler, belediyelerin atık su arıtma tesisleri, kirlilik yükünün belirlenmesi ve sıcak noktaların tespiti için nehir yatağında incelemeler başlatıldı. Ceyhan Nehri’nin doğduğu Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinden başlayarak İskenderun Körfezi’ne döküldüğü yere kadar 21 farklı noktadan yüzeysel su numunesi alındı.

SANAYİ VE BELEDİYE TESİSLERİNDE İNCELEME
Atık sularını Ceyhan Havzası’na deşarj eden organize sanayi bölgeleri, belediye atık su arıtma tesisleri ve sanayi tesisleri olmak üzere 40 tesisin çıkışından atık su numuneleri alındı. Atık su numunelerinin analiz sonuçlarına göre çevre mevzuatında verilen sınır değerlerin üzerinde atık su deşarjı tespit edilirse kirliliğe neden olan işletmeler için Çevre Kanunu’nda belirtilen cezalar uygulanacak.
Bakanlık ekiplerinin Adana’daki geri dönüşüm tesislerinde çevre denetimleri sürüyor.

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