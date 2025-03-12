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Şehirlerarası otobüslerde ailelere yüzde 40 indirim yapılabilecek

Şehirlerarası otobüslerde ailelere yüzde 40 indirim yapılabilecek

Şehirlerarası otobüslerde ailelere özel indirim uygulamasının önü açıldı. Yeni düzenlemeyle birlikte otobüs firmaları ailelerin bilet fiyatlarına yüzde 40’a kadar indirim yapabilecek.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2025 Aile Yılı kapsamında şehirlerarası otobüs yolculuklarında ailelere özel indirim uygulanabilmesinin önünü açtıklarını ifade etti.

YÜZDE 40'A KADAR İNDİRİM YAPILABİLECEK

Uraloğlu, “Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre şehirlerarası biletli yolcu taşımacılığı yapan otobüs firmaları, bakanlığımıza bildirdikleri ücret tarifeleri üzerinden yüzde 30’a kadar indirim yapabiliyor. Yeni düzenlemeyle birlikte otobüs firmaları ailelerin bilet fiyatlarında yüzde 40’a kadar indirim yapabilecek.” dedi.

KİMLER İNDİRİMDEN FAYDANALABİLECEK?

Yeni düzenlemeyle birlikte, en az 2, en fazla 4 kişi aynı otobüs ve güzergahta biletli olarak seyahat etmek istediklerinde, aile olduklarını belgelemeleri halinde indirimden faydalanabilecek.

İndirimden yararlanmak için yolcuların aynı soyadı taşıması veya aile olduklarını ilgili mevzuata uygun bir belgeyle kanıtlaması yeterli olacak.

ZORUNLU OLMAYACAK

Uraloğlu, düzenlemenin firmalar için zorunlu bir uygulama olmayacağını açıkladı. Yeni düzenleme 17 Mart Pazartesi gününden itibaren uygulanabilecek.

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