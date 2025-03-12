Ece Gürel'in eşi Sezer Gürel'den günler sonra şaşırtan hamle

Belgrad Ormanı'nda kaybolduktan 4 gün sonra sağ bulunan fakat kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Ece Gürel'in ölümünün ardındaki sır perdesi henüz aralanamadı. Esrarengiz olayla ilgili soruşturma devam ederken Ece'nin eşi Sezer Gürel'den şaşırtan bir hamle geldi.

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Kağıthane'deki evinden çıktıktan sonra Belgrad Ormanı'na yürüyüşe giden mimar Ece Gürel ormanda adeta sırra kadem bastı. Ekiplerin gece gündüz aramaya devam ettiği Ece Gürel kaybının 4. gününde sağ olarak bulunsa da kaldırıldığı hastaneden acı haber geldi. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Ece Gürel hipotermi ve iç kanama nedeniyle hayatını kaybetti.

TÜM HESAPLARINI KAPATTI

Ardında birçok soru işareti bırakan Ece Gürel'in ölümüyle ilgili birçok iddia ortaya atıldı. Cadılık eğitimi aldığı ve ormana meditasyon yapmak için gittiği iddiası günlerce konuşuldu. Bu konular konuşulurken Ece'nin eşi Sezer Gürel'in ise sosyal medyadaki profilinde yazan sayılar dikkat çekti. Eşinin 6 Mart’ta ormanda sağ bulunmasının ardından "Yeni hayatının ilk günü kutlu olsun, sevgilim. İyi ki doğdun, sevgilim" şeklinde bir paylaşım yapan Sezer Gürel, Instagram kullanıcı adını "sezargurel"den "hardaleces"e çevirmişti. Bu değişikliğin üzerinden birkaç gün geçtikten sonra ise tüm sosyal medya hesaplarını kapatarak ortadan kayboldu.

PROFİLİNDEKİ SAYILARIN ANLAMI

Spritüel konulara ilgisi olduğu öğrenilen Ece Gürel'in eşinin profilinde, '91688 419 818719 914481' sayılarının ne anlama geldiği de ortaya çıktı. Sayılar rastgele gibi gözükse de aslında bu sayılara “Grabovoi Sayıları” deniyor.

Rus bilim insanı Grigori Petrovich Grabovoi tarafından bulunan bu sayıların bir araya gelmesiyle oluşan frekansların tüm insanlığın bozulan hayat düzenlerini tekrar normal hale getirebileceğine inanılıyor.

Sezer'in kullandığı sayıların anlamları ise şöyle:

419 818719 914481: Saygı duyulan bir kişi olmak

91688: Blokajları, Engelleri Kaldırma