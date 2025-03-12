Hemşire eşini satır ve bıçakla öldürmüştü! Katil koca cinayetin sebebini ifadesinde söyledi

Antalya'da 2 ay önce evlendiği meslektaşı hemşire Sevcan Demir S'yi öldüren kocası tutuklandı. Katil kocanın ifadesine ulaşıldı.

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Tartıştığı eşi Sevcan Demir S'yi (26) bıçak ve satırla öldüren Halit Can S. (26), Antalya Şehir Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Şüpheli işlemlerinin ardından boynundaki sargı ve dren tüpüyle adliyeye getirildi.

Ellerinde yaralar olan Halit Can S, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "kasten öldürme" suçundan tutuklandı. Zanlı, tedavisine devam edileceği için yeniden hastaneye götürüldü.

Halit Can S'nin emniyette verdiği ifadede, eşiyle maddi sorunlar nedeniyle aralarında tartışmalar olduğunu, kıskançlık nedeniyle çıkan tartışmanın ardından ise söz konusu olayın yaşandığını iddia ettiği öğrenildi.

Zanlının daha önce kişilik bozukluğu nedeniyle psikolojik tedavi gördüğü ve bu nedenle ilaç kullandığı öne sürüldü.

Olay: Kentteki özel bir hastanede hemşire olarak çalışan Sevcan Demir S. ile yine aynı hastanede hemşire olarak görev yapan eşi Halit Can S. arasında Gazi Mahallesi 6579 Sokak'taki evlerinde 10 Mart günü gece saatlerinde tartışma çıkmış, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Halit Can S. eşini bıçak ve satırla öldürmüştü.

Olayda kendisi de bıçakla yaralanan Halit Can S, Antalya Şehir Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Çiftin 2 ay önce evlendiği öğrenilmişti.

"Delik deşik etmiş yavrumu"

Kızının cansız bedenini adli tıp kurumuna gelerek teslim alan anne burada Anne Havva Ünay, "Nasıl dayanacağım, delik deşik etmiş yavrumu." diyerek gözyaşı dökmüştü.

Sevcan hemşire dün Hatay'ın İskenderun ilçesinde gözyaşlarıyla toprağa verilmişti.