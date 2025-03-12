BIST 10.596
DOLAR 36,61
EURO 39,96
ALTIN 3.430,27
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Hemşire eşini satır ve bıçakla öldürmüştü! Katil koca cinayetin sebebini ifadesinde söyledi

Hemşire eşini satır ve bıçakla öldürmüştü! Katil koca cinayetin sebebini ifadesinde söyledi

Antalya'da 2 ay önce evlendiği meslektaşı hemşire Sevcan Demir S'yi öldüren kocası tutuklandı. Katil kocanın ifadesine ulaşıldı.

Abone ol

Tartıştığı eşi Sevcan Demir S'yi (26) bıçak ve satırla öldüren Halit Can S. (26), Antalya Şehir Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Şüpheli işlemlerinin ardından boynundaki sargı ve dren tüpüyle adliyeye getirildi.

Ellerinde yaralar olan Halit Can S, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "kasten öldürme" suçundan tutuklandı. Zanlı, tedavisine devam edileceği için yeniden hastaneye götürüldü.

Halit Can S'nin emniyette verdiği ifadede, eşiyle maddi sorunlar nedeniyle aralarında tartışmalar olduğunu, kıskançlık nedeniyle çıkan tartışmanın ardından ise söz konusu olayın yaşandığını iddia ettiği öğrenildi.

Zanlının daha önce kişilik bozukluğu nedeniyle psikolojik tedavi gördüğü ve bu nedenle ilaç kullandığı öne sürüldü.

Olay: Kentteki özel bir hastanede hemşire olarak çalışan Sevcan Demir S. ile yine aynı hastanede hemşire olarak görev yapan eşi Halit Can S. arasında Gazi Mahallesi 6579 Sokak'taki evlerinde 10 Mart günü gece saatlerinde tartışma çıkmış, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Halit Can S. eşini bıçak ve satırla öldürmüştü.

Olayda kendisi de bıçakla yaralanan Halit Can S, Antalya Şehir Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Çiftin 2 ay önce evlendiği öğrenilmişti.

"Delik deşik etmiş yavrumu"

Kızının cansız bedenini adli tıp kurumuna gelerek teslim alan anne burada Anne Havva Ünay, "Nasıl dayanacağım, delik deşik etmiş yavrumu." diyerek gözyaşı dökmüştü.

Sevcan hemşire dün Hatay'ın İskenderun ilçesinde gözyaşlarıyla toprağa verilmişti. 

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Ölümden dönmüşlerdi! Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı boşanıyor! Bomba ayrıntılar
Foto Galeri Ölümden dönmüşlerdi! Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı boşanıyor! Bomba ayrıntılar Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Genç mühendisin akıllara durgunluk veren ölümü! Eşi de 7 aylık hamileymiş
Genç mühendisin akıllara durgunluk veren ölümü! Eşi de 7 aylık hamileymiş
Şehirlerarası otobüslerde ailelere yüzde 40 indirim yapılabilecek
Şehirlerarası otobüslerde ailelere yüzde 40 indirim yapılabilecek
Ece Gürel'in eşi Sezer Gürel'den günler sonra şaşırtan hamle
Ece Gürel'in eşi Sezer Gürel'den günler sonra şaşırtan hamle
Samsung Electronics'ten yeni Galaxy A serisi akıllı telefonlar
Samsung Electronics'ten yeni Galaxy A serisi akıllı telefonlar
ABD Başkanı Trump'ın tarifeleri yürürlüğe girdi
ABD Başkanı Trump'ın tarifeleri yürürlüğe girdi
ING Türkiye emeklilere sunduğu promosyon tutarını yükseltti
ING Türkiye emeklilere sunduğu promosyon tutarını yükseltti
Mehmet Şimşek'ten ocak ayı cari açık verileriyle ilgili değerlendirme
Mehmet Şimşek'ten ocak ayı cari açık verileriyle ilgili değerlendirme
İnşaat maliyetlerindeki artış 49 ayın en düşüğünde
İnşaat maliyetlerindeki artış 49 ayın en düşüğünde
BDDK'dan elektrikli araç kredilerine yeni düzenleme
BDDK'dan elektrikli araç kredilerine yeni düzenleme
Pendikspor'un İspanyol oyuncusu Samu Saiz'den Arda Güler'e tavsiye
Pendikspor'un İspanyol oyuncusu Samu Saiz'den Arda Güler'e tavsiye
Bakanlıktan balık ölümleri görülen Ceyhan Nehri’nde inceleme
Bakanlıktan balık ölümleri görülen Ceyhan Nehri’nde inceleme
Fenerbahçe'nin Rangers maçı kamp kadrosu belli oldu: 2 isim kadroda yok
Fenerbahçe'nin Rangers maçı kamp kadrosu belli oldu: 2 isim kadroda yok