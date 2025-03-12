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Işıkhan'dan emekli bayram ikramiyesi açıklaması

Işıkhan'dan emekli bayram ikramiyesi açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, emekli bayram ikramiyelerinin Meclis’teki yasal düzenlemenin ardından hesaplara yatırılacağını açıkladı. Düzenlemenin kabul edilmesiyle birlikte ödeme takvimi duyurulacak.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilere ödenecek bayram ikramiyesiyle ilgili önemli bir açıklamada bulundu.

Işıkhan, bayram ikramiyelerinin Meclis’te yapılacak yasal düzenlemenin ardından hesaplara yatırılacağını belirterek, sürecin tamamlanmasının ardından ödemelerin hızla gerçekleştirileceğini ifade etti.

Meclis gündemine gelecek düzenlemenin kabul edilmesiyle birlikte, emekli ikramiyelerinin ödeme takvimi ve detaylarının resmi olarak duyurulması bekleniyor.

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