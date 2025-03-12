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Bahçeli'nin Öcalan için 'PKK'nın kurucu önderi' ifadesiyle ilgili MHP'den açıklama

Bahçeli'nin Öcalan için 'PKK'nın kurucu önderi' ifadesiyle ilgili MHP'den açıklama

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin Abdullah Öcalan'dan ilk kez "PKK'nın kurucu önderi" diye bahsetmesi hakkında, "Kabul edelim ya da etmeyelim, bu teknik bir gerçeklik. Genel Başkan bu gerçekliği dile getirdi. Bazı şeyleri Türkiye’nin aşması lazım" dedi.

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Habertürk yazarı Nagehan Alçı, MHP'li Özdemir'e Suriye Geçici Hükümeti ve YPG arasında yapılan anlaşma hakkındaki görüşlerini ve Öcalan'ın PKK'ya silah bırakma çağrısıyla başlayan süreci sordu.

"Sayın Genel Başkan bu olacakları öngörerek attı adımlarını"

MHP'nin Suriye’deki anlaşmayı tam ve kuvvetle desteklediğini belirten Özdemir, “Bu gelinen noktaya Türkiye’nin ve burada yaşanan sürecin de büyük katkısı var Nagehan Hanım. Sayın Genel Başkan bu olacakları öngörerek attı adımlarını. Şayet Terörsüz Türkiye adımı atılmasa bugün Türkiye vakit kaybettirici tartışmalar içinde oyalanıp duracaktı. Bakın göreceksiniz Cumhur İttifakı olarak toplumsal ayrışmayı yönetimdeki kucaklaşma ile aşacağız. Bu ülke Kürt, Türk, Alevi, Sünni, Laz, Çerkesiyle hepimizin!” dedi. 

Özdemir, Bahçeli'nin Öcalan'dan bahsettiği mesajında "PKK'nın kurucu önderi" ifadesini kullanması hakkında da şunları kaydetti:

"Kabul edelim ya da etmeyelim, bu teknik bir gerçeklik. Genel Başkan bu gerçekliği dile getirdi. Bazı şeyleri Türkiye’nin aşması lazım. Daha geniş ve olumlu düşünmeliyiz. Ülke olarak bir çok hedefimiz var. Avrupa ile Türkiye arasında da önümüzdeki günlerde güzel gelişmeler göreceksiniz.”

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