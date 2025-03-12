Cmhurbaşkanı Erdoğan 'randevu veririm' dedi DEM Parti harekete geçti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, grup toplantısı sonrası '"İmralı heyeti randevu isterse veririm" sözleri sonrası DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Erdoğan ile görüşmek için başvurunun bugün ya da yarın yapılacağını açıkladı.

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Yeni süreç DEM Parti heyetinin siyasi partilere ziyaretleriyle devam ederken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan dikkat çeken bir çıkış geldi.

Süreç boyunca DEM Parti heyetiyle birebir temasa geçmeyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a grup toplantısı çıkışında 'DEM Parti heyetiyle görüşüp görüşmeyeceği' soruldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise bu soruya "İmralı heyeti randevu isterse veririm" diye yanıt verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmeye yeşil ışık yakması sonrası DEM Parti cephesinden de bir açıklama geldi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Saadet Partisi ziyareti sonrası "Heyetimiz Sayın Erdoğan'la görüşmek için bugün ya da yarın sabah başvurusunu yapacak" dedi.