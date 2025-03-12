Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde bir araya geldi.Abone ol
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan resmi açıklamada, görüşmenin Ankara’daki Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleştiği belirtilerek, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile bir araya geldi" ifadesine yer verildi.