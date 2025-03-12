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Gazze'de can kaybı 48 bin 515'e yükseldi

Gazze'de can kaybı 48 bin 515'e yükseldi

İsrail’in 7 Ekim 2023’ten bu yana süren saldırılarının ardından varılan ateşkese rağmen Gazze’de şiddet devam ediyor. Son 24 saatte 12 Filistinlinin naaşı hastanelere ulaştırılırken, toplam can kaybı 48 bin 515’e, yaralı sayısı ise 111 bin 941’e yükseldi.

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İsrail’in 7 Ekim 2023’ten bu yana süren saldırıları sonrası varılan ateşkese rağmen Gazze Şeridi’nde şiddet devam ediyor. Son 24 saat içinde, İsrail ordusunun yeni saldırılarında 7 kişi hayatını kaybederken, enkaz altından çıkarılan 5 Filistinlinin daha cansız bedeni hastanelere ulaştırıldı. Böylece, toplamda 12 Filistinlinin naaşı sağlık merkezlerine nakledildi.

Gazze’deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail ile Hamas arasında 19 Ocak’ta sağlanan ateşkes ve esir takası anlaşmasına rağmen İsrail ordusunun saldırılarının sürdüğünü belirtti. Açıklamada, son 24 saat içinde 14 yaralının da hastanelere getirildiği ifade edildi.

CAN KAYBI ARTIYOR

İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarında 7 Ekim 2023’ten bu yana yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 48 bin 515’e, yaralı sayısı ise 111 bin 941’e ulaştı.

Bölgedeki ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail’in saldırıları sürdürmesi uluslararası tepkilere neden olurken, Filistinli yetkililer insani krizin giderek derinleştiğini vurguluyor.

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