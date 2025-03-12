BIST 10.614
DOLAR 36,60
EURO 39,88
ALTIN 3.422,36
HABER /  GÜNCEL

Bodrum'da Hazine arazisine inşa edilen 2 kaçak yapıda yıkım başlatıldı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Bodrum'da Hazine arazisine inşa edilen 2 kaçak yapıda yıkım başlatıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Hazine arazisine yapıldığı belirlenen 2 kaçak yapıda yıkım işlemi başlatıldı.

Abone ol

Bodrum Kaymakamlığı Milli Emlak Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Güvercinlik Mahallesi'nde mülkiyeti Hazineye ait taşınmazlar üzerinde iki ayrı noktada kaçak yapı olduğunun belirlenmesi üzerine, bölgeye ekipler sevk edildi.

Kaçak yapıların yıkım işlemlerine, Milli Emlak Müdürlüğünün gözetiminde Bodrum Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekiplerince başlandı.

ÖNCEKİ HABERLER
İletişim Başkanı Altun'dan "İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü" mesajı
İletişim Başkanı Altun'dan "İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü" mesajı
Başsavcılıktan İmamoğlu'nun "sahte diploma" soruşturması için üniversiteye ikinci yazı
Başsavcılıktan İmamoğlu'nun "sahte diploma" soruşturması için üniversiteye ikinci yazı
Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile bir araya geldi
Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile bir araya geldi
Boyner'den 'İndirim Korumalı Alışveriş' uygulaması
Boyner'den 'İndirim Korumalı Alışveriş' uygulaması
Dursun Özbek'ten Fenerbahçe ve Mourinho'yu hedef alan açıklamalar
Dursun Özbek'ten Fenerbahçe ve Mourinho'yu hedef alan açıklamalar
Gazze'de can kaybı 48 bin 515'e yükseldi
Gazze'de can kaybı 48 bin 515'e yükseldi
Bozcaada feribot seferleri iptal edildi
Bozcaada feribot seferleri iptal edildi
İstediği olmayınca öfkelendi, doktora beyzbol sopasıyla saldırmaya çalıştı
İstediği olmayınca öfkelendi, doktora beyzbol sopasıyla saldırmaya çalıştı
bağcılar'da silahlı saldırıda 18 yaşındaki 1 kişi hayatını kaybetti
bağcılar'da silahlı saldırıda 18 yaşındaki 1 kişi hayatını kaybetti
Angel Correa 5 maç ceza aldı
Angel Correa 5 maç ceza aldı
Toyota'dan elektrikli araçların bataryalarıyla ilgili müthiş garanti
Toyota'dan elektrikli araçların bataryalarıyla ilgili müthiş garanti
ŞOK Marketler yatırımlarıyla 2024 yılında da büyümesini sürdürdü
ŞOK Marketler yatırımlarıyla 2024 yılında da büyümesini sürdürdü