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Belgrad Ormanı'nda bulunduktan sonra yaşamını yitiren Ece Gürel'in ailesi adliyede

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Belgrad Ormanı'nda bulunduktan sonra yaşamını yitiren Ece Gürel'in ailesi adliyede

 Belgrad Ormanı'nda kaybolduktan 4 gün sonra bulunan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Ece Gürel'in annesi, babası ve eşinin "bilgi sahibi" olarak beyanları alındı.

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Gürel'in vefatına ilişkin başlatılan soruşturma hakkında bilgi almak üzere Gürel'in annesi, babası ve eşi bugün İstanbul Adliyesi'ne geldi.

Soruşturmanın savcısıyla görüşen aile üyeleri, burada "bilgi sahibi" olarak beyanda bulundu.

Gürel'in ailesi daha sonra adliyeden ayrıldı.

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