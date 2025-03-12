Belgrad Ormanı'nda bulunduktan sonra yaşamını yitiren Ece Gürel'in ailesi adliyede
Belgrad Ormanı'nda kaybolduktan 4 gün sonra bulunan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Ece Gürel'in annesi, babası ve eşinin "bilgi sahibi" olarak beyanları alındı.Abone ol
Gürel'in vefatına ilişkin başlatılan soruşturma hakkında bilgi almak üzere Gürel'in annesi, babası ve eşi bugün İstanbul Adliyesi'ne geldi.
Soruşturmanın savcısıyla görüşen aile üyeleri, burada "bilgi sahibi" olarak beyanda bulundu.
Gürel'in ailesi daha sonra adliyeden ayrıldı.