Hollanda Türkiyesiz olmaz dedi: Türkiye AB güvenliğinin parçası olmalı!

Hollanda Dışişleri Bakanı Caspar Veldkamp, Avrupa güvenlik mimarisinin inşa süreci için "Türkiye de masada olmalı" dedi. Hollanda'lı Bakan'ın Türkiye ziyaretinde yaptığı açıklamaları büyük yankı buldu.

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Hollanda Dışişleri Bakanı Caspar Veldkamp, yeni Avrupa güvenlik mimarisinin inşa sürecinde olduğuna işaret ederek "Türkiye'nin de masada bir yerinin olması önemli. Türkiye, kabiliyetli ve tecrübeli büyük bir askeri güce sahip ve bu bağlamda da katkı sağlayabilir." dedi.

Bakan Veldkamp, Ankara'ya yaptığı çalışma ziyareti kapsamında, Türkiye ile Hollanda arasındaki ilişkiler, Avrupa güvenlik mimarisi, bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında açıklama yaptı.

TÜRKİYE VE HOLLANDA ARASINDA 'YARIM MİLYON KÖPRÜ'

Hollanda ve Avrupa için çok önemli bir ortak olan Türkiye'de bulunmaktan memnuniyet duyduğunu dile getiren Veldkamp, ülkesinde Türk kökenli yarım milyon insan olduğunu ifade etti.

Caspar Veldkamp, bunun iki ülke arasında neredeyse "yarım milyon köprü" anlamına geldiğine işaret ederek Hollanda'daki Türklerin topluma iyi şekilde entegrasyonunun sağlandığını ve ekonomik olarak da iyi durumda olduğuklarını söyledi.

Hollandalı özel şirketlerin Türkiye'de büyük yatırımlar yaptıklarını aktaran Veldkamp, birçok alanda çok sayıda şirketin Türkiye'de fırsatlar gördüklerini belirtti.

'BİZ DE GELİŞMELERİ VE FIRSATLARI GÖRÜYORUZ'

Hollanda Dışişleri Bakanı Veldkamp, 1980'li yıllarda Türkiye'yi ziyaret ettiğini, o dönemde hızlı ekonomik kalkınma ve teknolojik gelişmelerin yaşandığını hatırlatarak Hollanda'daki özel sektörün de bu gelişmeleri ve fırsatları gördüğüne işaret etti.

'TÜRKİYE VE HOLLANDA ÖNEMLİ ORTAKLAR'

Türkiye ve Hollanda'nın NATO'da ve siyasi olarak da önemli ortaklar olduğunu vurgulayan Veldkamp, dünyada yaşananlar, Avrupa'nın ve Orta Doğu'nun geleceği kapsamında iki ülkenin bir araya gelerek meseleleri görüşmesinin çok önemli olduğunu dile getirdi.

Veldkamp, Avrupa'nın güvenlik mimarisine ilişkin görüşmelerin önemine işaret ederek halihazırda yapının süregelen bir inşa sürecinde olduğunu ifade etti. Bu mimariyi büyük tasarımlar geliştirerek yapmadıklarını belirten Veldkamp, şunları kaydetti:

"Bunu tam anlamıyla bir araya gelerek yapıyoruz, bunun son örneği Türkiye'yi temsilen (Dışişleri Bakanı) Hakan Fidan'ın da katıldığı, Londra'da düzenlenen Avrupalı liderlerle toplantıydı. Yarın da Paris'te birçok ülkenin genelkurmay başkanı Ukrayna'daki durum hakkında görüşmek için bir araya gelecek. O nedenle çizim tahtasında büyük büyük tasarımlar yapmıyoruz. Hakikaten bir araya geliyoruz: Sadece bir ateşkes değil de Ukrayna için güçlü güvenlik garantileri içeren bir barış anlaşması olması ne anlama gelir? Avrupa ülkeleri Ukrayna'nın kendini toparlamasına nasıl yardım edebilir, Ukrayna'ya gelecekteki güvenliğine saygı duyulacağına ilişkin nasıl güvence verebilir? Yani bu kez güvenlik mimarisini tasarımla değil, icraatla geliştiriyoruz."

'TÜRKİYE'NİN MASADA OLMASI ÖNEMLİ'

Hollanda Dışişleri Bakanı Veldkamp, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin Türkiye'nin Avrupa güvenliğine önemli katkılar verebileceğine ilişkin söylemlerine atıfta bulunarak "(Rutte'nin) Söylemleri önemli çünkü Türkiye'nin de masada bir yerinin olması önemli. Türkiye, kabiliyetli ve tecrübeli büyük bir askeri güce sahip ve bu bağlamda da katkı sağlayabilir." değerlendirmesini yaptı.

Gazze Şeridi'ndeki gelişmelere ilişkin ise Veldkamp, kısa sürede ve derhal ateşkesin devam etmesinin önemini vurgulayarak "Bu, Gazze'deki insanlar için önemli. Ayrıca Hamas tarafından İsrailli esirlerin serbest bırakılması için önemli. Gazze'deki halka insani yardımların sağlanması için önemli ama bu krize bir son vermek, güvenli bir devlet olarak İsrail'in ve bağımsız ve yaşanabilir bir Filistin devletinin yan yana var olabileceği bir barış geleceğine ilerleyebilmek için önemli. Henüz o noktada değiliz ancak kısa vadede ateşkesi çok önemli." diye konuştu.