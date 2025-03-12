BIST 10.580
DOLAR 36,60
EURO 39,99
ALTIN 3.445,26
HABER /  POLİTİKA

DEM Parti, Erdoğan'dan randevu isteyecek

DEM Parti, Erdoğan'dan randevu isteyecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, grup toplantısı sonrası DEM Parti heyetiyle görüşüp görüşmeyeceği sorusuna "Randevu istenirse veririm" diyerek yanıt verdi. Bunun üzerine DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, heyetlerinin Erdoğan ile görüşmek üzere başvuru yapacağını açıkladı.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Erdoğan, grup toplantısı sonrası gazetecilerin, “DEM Parti heyeti ile görüşür müsünüz” sorusuna, “Randevu istenirse veririm” diyerek yanıt verdi.

Erdoğan’ın bu açıklaması sonrası gözler DEM Parti’ye çevrildi.

“HEYETİMİZ BAŞVURU YAPACAK”

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan da konuyla ilgili açıklama yaptı.

Bakırhan, “Heyetimiz Cumhurbaşkanı Erdoğan ile en kısa sürede görüşmek üzere başvuru yapacak” dedi.

Tuncer Bakırhan şunları söyledi:

“Heyetimiz Sayın Erdoğan ile görüşecek. Heyetimiz bugün ya da yarın sabah başvurusunu yapacak. Bir meselenin en önemli taraflarından birisidir. Görüşme önemlidir. Daha önceden olması gerekiyordu. Hep olması gerekiyor.”

İlgili Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'İmralı heyeti ile görüşür müsünüz' sorusuna yanıt
ÖNCEKİ HABERLER
Pakistan'daki tren saldırısında tüm saldırganlar etkisiz hale getirildi
Pakistan'daki tren saldırısında tüm saldırganlar etkisiz hale getirildi
ABD'de enflasyon beklentilerin altında geldi
ABD'de enflasyon beklentilerin altında geldi
Beyzbol sopasıyla doktora saldırmak istedi!
Beyzbol sopasıyla doktora saldırmak istedi!
Dilenci topladığı paraları ramazan pidesine saklamış! Pideden bakın kaç lira çıktı
Dilenci topladığı paraları ramazan pidesine saklamış! Pideden bakın kaç lira çıktı
Şehirler arası otobüs biletlerinde "Aile Yılı" indirimi
Şehirler arası otobüs biletlerinde "Aile Yılı" indirimi
Belgrad Ormanı'nda bulunduktan sonra yaşamını yitiren Ece Gürel'in ailesi adliyede
Belgrad Ormanı'nda bulunduktan sonra yaşamını yitiren Ece Gürel'in ailesi adliyede
Nijderya'da gaz yüklü tanker patladı: 4 ölü
Nijderya'da gaz yüklü tanker patladı: 4 ölü
1000 litre sahte zeytinyağı ele geçirildi
1000 litre sahte zeytinyağı ele geçirildi
Süper Lig'de 29. ve 30. hafta programları açıklandı: İşte derbi tarihleri
Süper Lig'de 29. ve 30. hafta programları açıklandı: İşte derbi tarihleri
Cmhurbaşkanı Erdoğan 'randevu veririm' dedi DEM Parti harekete geçti
Cmhurbaşkanı Erdoğan 'randevu veririm' dedi DEM Parti harekete geçti
Bodrum'da Hazine arazisine inşa edilen 2 kaçak yapıda yıkım başlatıldı
Bodrum'da Hazine arazisine inşa edilen 2 kaçak yapıda yıkım başlatıldı
İletişim Başkanı Altun'dan "İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü" mesajı
İletişim Başkanı Altun'dan "İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü" mesajı