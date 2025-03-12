DEM Parti, Erdoğan'dan randevu isteyecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, grup toplantısı sonrası DEM Parti heyetiyle görüşüp görüşmeyeceği sorusuna "Randevu istenirse veririm" diyerek yanıt verdi. Bunun üzerine DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, heyetlerinin Erdoğan ile görüşmek üzere başvuru yapacağını açıkladı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, grup toplantısı sonrası gazetecilerin, “DEM Parti heyeti ile görüşür müsünüz” sorusuna, “Randevu istenirse veririm” diyerek yanıt verdi.

Erdoğan’ın bu açıklaması sonrası gözler DEM Parti’ye çevrildi.

“HEYETİMİZ BAŞVURU YAPACAK”

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan da konuyla ilgili açıklama yaptı.

Bakırhan, “Heyetimiz Cumhurbaşkanı Erdoğan ile en kısa sürede görüşmek üzere başvuru yapacak” dedi.

Tuncer Bakırhan şunları söyledi:

“Heyetimiz Sayın Erdoğan ile görüşecek. Heyetimiz bugün ya da yarın sabah başvurusunu yapacak. Bir meselenin en önemli taraflarından birisidir. Görüşme önemlidir. Daha önceden olması gerekiyordu. Hep olması gerekiyor.”