Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'İmralı heyeti ile görüşür müsünüz' sorusuna yanıt

Cumhurbaşkanı Erdoğan grup konuşması sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, 'İmralı heyeti ile görüşür müsünüz' sorusuna 'İstenirse randevu veririm' diye yanıt verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM'deki grup toplantısında konuştu. Toplantı sonrası çıkışta Erdoğan, DEM Parti İmralı heyetinin siyasi parti ziyaretlerinden hareketle kendisinde yöneltilen "randevu talebi" sorusuna, "Arkadaşlarımız görüşecekler işte. Grup başkanlarımızla görüşmeler yapıyorlar ama benden de istendiği takdirde ben de veririm" dedi.