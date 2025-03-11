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POLİTİKA

CHP'ye şaibeli kurultay soruşturması! İtirafçılar sıraya girdi

Gazeteci Erdem Atay, CHP'ye 'şaibeli kurultay' soruşturmasıyla ilgili edindiği yeni bilgileri aktardı. Döviz bürolarının kamera kayıtlarının incelendiğini ve 300 delegenin HTS kaşıtlarına tek tek bakıldığını anlatan Atay, tapuya yazı gittiğini ve ilgili kişilerin kayıtlarına bakılacağını söyledi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığın CHP'nin 4-5 Kasım 2023'teki 38. Olağan Kurultayı'nda "para karşılığı oy kullandırıldığı" iddiasına ilişkin başlattığı soruşturmada yeni gelişmeleri gazeteci Erdem Atay aktardı.

Atay, Veryansın TV'deki programda soruşturmaya dair edindiği bilgileri böyle sıraladı:

1- Döviz bürolarında çanta çanta dolar dağıltığı iddialarına dair kamera görüntüleri alınmış

2- 300 kişinin tek tek HTS kayıtlarına bakılıyor

3- Savcılık Yüksek Seçim Kurulun'dan seçimle ilgili tüm dökumanları istemiş

4- Şaibeli olduğu iddia edilen 750 kadar kişinin kurultaydan sonraki tüm tapu kayıtlarına bakılıyor. Ayrıca bu kayıtlarda bazı gazetecilerinde isimleri olduğu konuşuluyor.

Ayrıca itirafçı olmak için CHP'li bazı kişilerin savcılığın kapısını arşınladığını öğreniyorum.

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