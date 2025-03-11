Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Filistin mesajı: Kardeşlerimizi hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistinlilerle Kardeşlik İftarı'nda yaptığı konuşmada, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını "soykırım" olarak nitelendirerek, Türkiye'nin Filistin davasına desteğini sürdüreceğini vurguladı. Suriye yönetiminin SDG ile anlaşmasına da değinen Erdoğan, bu mutabakatın eksiksiz uygulanması gerektiğini belirterek, Suriye'nin terörden arındırılmasını desteklediklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistinlilerle Kardeşlik İftarı'nda konuştu. Başkan Erdoğan, Suriye yönetiminin SDG ile anlaşmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

'SDG' AÇIKLAMASI

Erdoğan, ''Komşumuz Suriye'nin toprak bütünlüğüne, üniter yapısının korunmasına, birlik ve dirliğinin tahkim edilmesine büyük önem veriyoruz. Suriye'de dün imzalanan mütabakat eksiksiz yerine getirilmeli ve uygulanmalı. Suriye'nin terörden arındırılmasına yönelik her türlü çabayı, doğru yönde atılmış bir adım olarak görüyoruz.'' ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamalarından önemli başlıklar;

Kadir Gecesi ve Ramazan Bayramı'na sağlıkla, mutlulukla erişmeyi Rabbim bizlere nasip etsin. Dünyanın dört bir yanında hayata tutunan Filistin'in yiğit evlatlarını selamlıyorum. Zulme meydan okuyan tüm şehitlerimizi, Filistin'in yürekli evlatlarını rahmetle yad ediyorum. Gazze'de ve Batı Şeria'da özgürlükleri için şehit düşenlere rahmet diliyorum. Gazi kardeşlerimize de sağlıklı ömür diliyorum.

Son asrın en barbar soykırımlarından birinin mağdurlarını burada misafir ediyoruz. İsrail'in 471 gün boyunca Gazze'de gerçekleştirdiği katliamlar bir utanç lekesi olarak tarihe geçti. 61 binin üzerinde kardeşimiz şehit oldu, 200 üzerinde basın mensubu katledildi. 330'dan fazla sağlık görevlisi öldürüldü.

'HİÇBİR ZAMAN YALNIZ BIRAKMAYACAĞIZ'

Filistin topraklarının tamamında hemen her bir metrekaresinde, kardeşliğimizin nişaneleri vardır. 9 Aralık 1917'de son Osmanlı tabunu Kudüs'ten ayrılırken Aksa'yı muhafaza etmek üzere bazı birlikler bırakır. Bunlardan birisi Iğdırlı Hasan Onbaşı'dır. Hasan onbaşı nöbetini yarım asır boyunca bırakmamıştır. Bu nöbeti bugün biz sürdürüyoruz. Türk milleti olarak Kudüs, Filistin nöbetimiz hala devam ediyor. Siyonist rejimin 471 gün süren soykırım politikası karşısında yalnız bırakmadık kardeşlerimizi, hiçbir zaman bırakmayacağız.

Birleşmiş Milletler başta olmak üzere tüm uluslararası platformlarda Filistinlilerin sesi olduk. 9 ülkenin daha Filistin'i tanımasına vesile olduk. Soykırım davasına müdahil olma kararı aldık. İsrail ile ticari ilişkileri tamamen durdurarak 9,5 milyar dolar ticaret hacminden vazgeçtik. Filistinli kardeşlerimizin haklı mücadelesine omuz verdik. Filistin'in direnişine terör örgütü iftirası atanlara rağmen Gazze'nin kahraman evlatlarının daima yanında olduk. Gazzeli hastaların ülkemizdeki hastanelerde tedavilerine devam etmelerinin sağladık. 2 bine yakın kardeşimize ülkemizde barınma imkanı sunduk.

Türk milleti olarak Kudüs, Filistin nöbetimiz devam ediyor. Bu ruhla siyonist rejimin 471 günlük işgali karşısında Gazzeli kardeşlerimizi yalnız bırakmadık.

FİLİSTİN'İN TAPUSU FİLİSTİNLİLERİN ELİNDEDİR

Gazze'nin geleceğine yönelik Kahire'deki Gazze planını çok doğru buluyoruz. Netenyahu hükümetinin ateşkesi baltalama girişimi ilk günden beri sürüyor. Mevcut hükümetin ne yapmaya çalıştığını çok iyi biliyoruz. Bölgemizdeki yeni planların devreye alınmasına geçit vermeyeceğiz. Filistinlileri topraklarından sürgün ederek Filistin halkına ikinci Nekbe projelerinin hiçbiri kabul edilemez. Filistin'in tapusu Filistinlilerin elindedir.