Belgrad Ormanı'nda bulunan Ece Gürel'in yeni görüntüleri ortaya çıktı
Belgrad Ormanı'nda kaybolduktan 4 gün sonra bulunan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Ece Gürel'in, güvenlik kamerasına yansıyan yeni görüntüleri ortaya çıktı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince, Gürel'in ölümüne ilişkin yürütülen çalışmalar kapsamında, çok sayıda güvenlik kamerası görüntüleri incelendi.
Ekipler, ormanlık alanda bulunduktan sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Gürel'in yeni görüntülerine ulaştı.
Görüntülerde, mimar Ece Gürel'in Mecidiyeköy'deki istasyondan metroya bindiği, turnikelerden geçtiği ve ardından Hacıosman istasyonunda metrodan indiği anlar yer aldı.