BIST 10.507
DOLAR 36,53
EURO 39,62
ALTIN 3.417,28
GÜNCEL

Ankara'da firari FETÖ'cü saklandığı gizli bölmede yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal ile bazı siyasetçilere ait olduğu iddia edilen müstehcen içerikli görüntülerin internet üzerinden yayımlanması, ses ve görüntülerinin kayda alınmasına ilişkin soruşturmalarda adı geçen ve çeşitli suçlardan aranma kaydı bulunan, emniyet amirliğinden 2016'da ihraç edilen Ü.Y'nin Ankara'da düzenlenen operasyonla yakalandığını duyurdu.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ankara İl Emniyet Müdürlüğünce gerçekleştirilen operasyona ilişkin açıklamada bulundu.

Bakan Yerlikaya, şu bilgileri verdi:

"CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal ile bazı siyasetçilere ve milletvekillerine ait olduğu iddia edilen müstehcen içerikli görüntülerin internet üzerinden yayınlanması, ses ve görüntülerinin kayda alınması, telefonlarının usulsüz dinlenmesi soruşturmalarında adı geçen, resmi belgede sahtecilik ve görevi kötüye kullanma suçundan aranan, FETÖ'nün kripto haberleşme programı 'ByLock' kullanıcısı ve FETÖ'ye üye olmak suçlarından 3 ayrı aranma kaydının olduğu tespit edilen, 2008-2014 yıllarında İstihbarat Daire Başkanlığında görevli olan ve emniyet amiri iken 2016 yılında ihraç edilen Ü.Y. isimli şüpheli, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü TEM ve İstihbarat Şube Müdürlükleriyle koordineli yapılan çalışmalar sonucu düzenlenen operasyonla evinde saklandığı gizli bölmede yakalandı."

Ankara Valisi Vasip Şahin'i, operasyonu koordine eden Ankara Cumhuriyet Başsavcılığını ve operasyonu gerçekleştiren Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerini tebrik eden Yerlikaya, "FETÖ'cüleri tek tek yakalayacağız." ifadesini kullandı.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Pervin Buldan: Bu çağrıya sımsıkı sarılacağız
Pervin Buldan: Bu çağrıya sımsıkı sarılacağız
Fahrettin Altun'dan "Surviving Assad" belgesel serisine ilişkin paylaşım
Fahrettin Altun'dan "Surviving Assad" belgesel serisine ilişkin paylaşım
Anadolu Otoyolu'ndaki feci kazanın görüntüsü ortaya çıktı! Paramparça olmuş
Anadolu Otoyolu'ndaki feci kazanın görüntüsü ortaya çıktı! Paramparça olmuş
İmamoğlu, seçim startını çok sert verdi
İmamoğlu, seçim startını çok sert verdi
'AK Parti'den CHP'ye geçtim' dedi başörtülü kadın sosyal medyada gündem oldu
'AK Parti'den CHP'ye geçtim' dedi başörtülü kadın sosyal medyada gündem oldu
Hakkari'de feci kaza! Babanın cesedi 1 km uzakta bulundu
Hakkari'de feci kaza! Babanın cesedi 1 km uzakta bulundu
CHP'li başkandan Elif Lale Bilgili için skandal hareket!
CHP'li başkandan Elif Lale Bilgili için skandal hareket!
Hadi Özışık: Mansur Yavaş'ın Adnan Beker transferinden haberi vardı
Hadi Özışık: Mansur Yavaş'ın Adnan Beker transferinden haberi vardı
Justin Trudeau, Trump'ın baskıları sonrası gözyaşlarına boğuldu
Justin Trudeau, Trump'ın baskıları sonrası gözyaşlarına boğuldu
Bakan Memişoğlu'ndan Ece Güral açıklaması
Bakan Memişoğlu'ndan Ece Güral açıklaması
Bakanlıktan Bursa'da çevre denetimi: BUSKİ'ye 2 milyon TL idari ceza kesildi
Bakanlıktan Bursa'da çevre denetimi: BUSKİ'ye 2 milyon TL idari ceza kesildi
Bayraktar KIZILELMA bir uçuş testini daha başarıyla tamamladı
Bayraktar KIZILELMA bir uçuş testini daha başarıyla tamamladı