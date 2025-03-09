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Anadolu Otoyolu'ndaki feci kazanın görüntüsü ortaya çıktı! Paramparça olmuş

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde bariyere çarparak takla atan otomobildeki iki kişi öldü, bir kişi ağır yaralandı.

 M.B. idaresindeki 41 AGF 939 plakalı otomobil, Avşar köyü mevkisinde bariyere çarparak takla attı. Sürüklenen otomobil yaklaşık 30 metre sonra durdu.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve karayolları ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrollerde araçtaki E.D. ve A.K’nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi’ne kaldırılan M.B'nin ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Öte yandan, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

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